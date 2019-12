Kissifrot, s’y pique – Un jeu Hasbro

Kissifrot, s’y pique est un jeu Hasbro, pour les jeunes enfants, dès 4 ans. Un nouveau jeu de hasard, rapide et amusant, qui va plaire aux bambins, avec cet univers animalier, le suspense et l’amusement lorsque les pics sautent !

Hasbro est une marque et société américaine mondialement connue. Elle est spécialisée dans les jeux et jouets, pour les petits, comme pour les plus grands, avec des jeux de société pour toute la famille, des coffrets d’activités manuelles et des jouets, notamment des héros à retrouver. Pour ce Noël, France Net Infos s’est intéressé au nouveau jeu de hasard, pour les jeunes enfants, Kissifrot, s’y pique.

Le jeu est amusant, le coffret ouvert permet de découvrir immédiatement le curieux porc-épic en plastique. A l’intérieur se trouvent la règle du jeu, un dé et neuf fléchettes en mousse. Le jeu est adapté pour les enfants à partir de 4 ans, offrant une première approche des jeux de société, pour s’amuser, apprendre à attendre son tour, lancer le dé, s’en forcément réfléchir et ruser.

Le principe du jeu est très simple, il suffit de poser le porc-épic au milieu de la table, et d’insérer les piques en mousse correctement dans les bases. La règle du jeu est simpliste, chacun leur tour, les jeunes joueurs, au minimum deux, doivent lancer le dé, pour savoir combien de fois ils doivent appuyer sur le museau du porc-épic. Le suspense est à son comble à chaque lancé de dé, car les joueurs ne savent pas qui va être éliminé ! Le jeu continue ainsi, jusqu’à ce que les piques en mousse bondissent, éliminant un joueur. Le dernier joueur à rester est l’heureux gagnant !

Kissifrot, s’y pique est un jeu de société Hasbro, très drôle, avec l’effet de surprise, quand les piques s’envolent, et le suspense qui plaisent réellement aux jeunes enfants. Le jeu est simple, assez rapide et plutôt amusant, parfait pour ce Noël !