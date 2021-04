Le Paysan – Le jardin accessible à tous

Le Paysan est une marque française qui depuis plus de 160 ans, défend de belles valeurs, permettant aujourd’hui de rendre le jardin accessible à tous. Ainsi son expertise semencière, sa renommée, avec son accessibilité, sa qualité et ses innovations, en font aujourd’hui une marque forte.

Le Paysan, marque française, depuis plus de 160 ans, est l’ambassadeur d’un jardinage naturel et accessible, respectant l’environnement et le consommateur, à travers différentes gammes de produits, développées et distribuées en grandes surfaces alimentaires. Aussi, on y retrouve des gammes complètes de semences, des gazons et traitements et accessoire et aliments pour les auxiliaires du jardin.

Pour occuper les enfants et les sensibiliser aux bienfaits du jardinage, France Net Infos vous propose de découvrir une partie de la gamme de semences Le Paysan. Parmi un large choix de produits, la Mini-serre à godets biodégradables est utile et pratique pour réaliser ses semis, présenter cette activité aux enfants et replanter, par la suite, sans dépoter et éviter les chocs de transplantation. La Mini-serre se compose d’un bac à semis, d’un couvercle et de 2 barquettes de 14 godets biodégradables. Le semis est simple à faire, même pour les enfants, qui pourront observer, derrière le couvercle transparent, les petites graines germées et les plants grandir, avant de la replanter dans le jardin. Il suffit de remplir les godets de terreau, de semer les graines sélectionnées, puis d’arroser régulièrement, pour garder de l’humidité. Les graines vont germer et pousser ainsi tranquillement, jusqu’au moment de la plantation, après les Saints de glace.

Le Paysan présente aussi des godets de bois, plus grands, biodégradables également, qui vont permettre de semer une ou plusieurs graines, ou de faire des boutures. Là encore, il faudra remplir de terreau les godets, de semer ou bouturer, puis arroser régulièrement, pour maintenir toujours le godet toujours humide sans excès. Il faudra placer le ou les godets à la lumière, derrière une fenêtre idéalement, pour faire grandir les plants, avant de les planter en pleine terre ou en jardinière pour les fleurs, sans les dépoter. Ces godets sont idéaux pour le semis des fleurs, décorer les balcons, terrasses et jardins. Les enfants seront ravis, dans quelque temps, de voir de belles couleurs apparaître et peut-être pouvoir faire un bouquet de fleurs.

Enfin, pour pouvoir faire de bons plants, pour les mettre ensuite dans le jardin, il va falloir les graines, que la marque Le Paysan propose aussi. Parmi, là encore, un large choix, quelques incontournables ou surprenants légumes sont à découvrir comme dans la collection Drôles de légumes, qui plairont aux enfants, avec, par exemple, l’aubergine riado F1 à la chair douce, ou la chicorée sauvage à la saveur douce. Dans les incontournables, sont à retrouver parmi les tomates, la Yellow Pearshaped, une petite tomate jaune à la forme de poire, qui pourront aussi étonner les bambins. Enfin, il y a la courgette de Nice, celle qui est ronde et la courgette longue et verte, non coureuse des maraîchers. Dans les légumes que les enfants adorent, le concombre Marketer trouve sa place et sera facile à cultiver, avec cette variété précoce et productive. Les sachets sont pratiques, étanches, ce qui reste rassurant et possède également un témoin de semis, que les enfants pourront déposer à côté de leurs semis, puis planter dans les ranger du jardin, pour retrouver facilement les prochains légumes à venir.

La marque française Le Paysan présente des produits essentiels et de qualité, afin que tout le monde puisse se mettre au jardinage, ou continuer à jardiner, avec tout le nécessaire du semis à la plantation. Des produits simples et faciles à utiliser, même pour sensibiliser les plus jeunes, les enfants à cette activité de plein air, bienfaisante, qui rapproche de la nature.

