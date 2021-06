Le troisième œil – Acte 1 – La ville lumière

Acte 1 – La Ville lumière est le premier tome de la nouvelle série d’Olivier Ledroit, intitulée Le troisième œil. Une bande dessinée, parue aux éditions Glénat, en mai 2021, qui livre un récit fantastique contemporain, une expérience psychédélique et ésotérique.

Paris, de nos jours, une limousine file dans les rues et avenues. Elle passe devant la pyramide du Louvre. A son bord, une femme fume, elle regarde d’un air méchant trois jeunes enfants. Devant la pyramide du Louvre se trouve aussi un motard, qui regarde la limousine passée, avant de la poursuivre… Dans la grande voiture, les trois enfants sont bleus de peur, la femme, quant à elle, a le regard plein de haine, elle semble furieuse. C’est dans une ruelle étroite que la voiture est stoppée. Un coup de feu a crevé un pneu. Le chauffeur sort, armé d’un pistolet, mais il est rapidement neutralisé par le motard, qui l’assomme. La femme sort de la limousine, en colère, ses yeux deviennent jaunes. Le motard brandit alors une épée et tranche, d’un seul coup, la tête de la femme, qui roule dans la ruelle. Le motard applique alors sa main sur le visage décapité…

Le récit ésotérique est moderne et fantastique, présentant Mickaël, parisiens, qui a le don de synesthésie, il est capable de voir les sons. Son cerveau interprète la musique, elle est matérialisée sous ses yeux, devenant des formes et des couleurs comme venues d’un monde parallèle. Un soir, après un trip qui va un peu plus loin, Mickaël repousse les limites de sa perception. Il ouvre alors une porte d’un nouvel état de conscience, il a réveillé son troisième œil. La bande dessinée est époustouflante, tant par le dessin fascinant, que par l’intrigue captivante et haletante. La narration est dense, riche et intrigante. Deux chapitres sont à découvrir, révélant tout d’abord le don de Mickaël, qui essaie toujours d’aller plus loin, puis son initiation, auprès de deux vieux amis, qui le révèle. Le héros découvre une faune fascinante de phasmes étranges, mais aussi d’êtres malveillants, des démons, entre autres. Mikaël est voué à devenir Veilleur du Crépuscule… Le dessin est fabuleux, fascinant, d’une grande beauté, aussi lumineux, que terrifiant, par moments, avec une colorisation somptueuse. Une réalisation superbe, mystique et éblouissante.

Acte 1 – La Ville lumière est le premier tome de la nouvelle série d’Olivier Ledroit, paru aux éditions Glénat, un récit fantastique contemporain captivant, une expérience psychédélique fascinante et une aventure ésotérique incroyable, qui ne fait que débuter…