La richesse est sacrée – Leduc Éso

La richesse est sacrée est un ouvrage de Lila Rhiyourhi, magnétiseuse, guérisseuse, spirite et médium, paru aux éditions Leduc, dans la collection Éso, en mai 2021. Un livre qui propose de se libérer de son rapport à l’argent et de se connecter à l’abondance.

C’est par un sommaire assez complet que débute cet ouvrage, découpée en cinq parties et une conclusion. Mais avant de découvrir ces différentes parties, une introduction explique que l’argent ne devrait manquer à personne, car chaque être humain dispose d’un droit acquis de naissance à vivre dans l’abondance, afin de rendre hommage au divin avec toute son énergie. Pourtant 90% de la population sur Terre connaissent des conditions matérielles difficiles. Un phénomène dur, qu’il faudrait faire voler en éclat, mais qui perdure toujours et encore plus, créant des inégalités de plus en plus profondes. Aussi, l’autrice souhaite, à travers ce livre, aider chacun et chacune à reconquérir un don spirituel qu’est la liberté financière.

Ainsi, l’ouvrage propose de découvrir pourquoi certains arrivent à attirer l’argent et d’autres pas, ce qu’est la valeur spirituelle de l’argent… A travers ces différentes parties, le livre invite à prendre conscience de l’argent, à se libérer du sentiment de pauvreté, à réconcilier argent et spiritualité, en se connectant aux fréquences de la prospérité, à attirer la chance et l’abondance, à faire fructifier notre richesse et rayonner le bien-être autour de soi, avec l’aide des lois cosmiques. Le guide est curieux, intéressant et enrichissant, plutôt bien construit, il propose aussi de poser un regard sur soi, et de se sentir mieux dans sa vie. Les parties sont bien définies, les textes aérés et agréables à lire, entre encadrés, petits tableaux…

La richesse est sacrée est un guide ésotérique, des éditions Leduc, qui propose de se libérer de son rapport à l’argent, et de se connecter à l’abondance, avec l’aide de prières et de rituels puissants, pour connaitre la liberté financière.