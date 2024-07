Les 10 plus beaux monuments de Paris racontés aux enfants est un album jeunesse, des éditions Larousse, paru en mai 2024. Un documentaire adapté aux jeunes lecteurs pour découvrir notre patrimoine, et plus particulièrement les monuments emblématiques de la capitale.

C’est avec un sommaire que débute l’album, présentant ainsi les dix plus beaux monuments de Paris. La tour Eiffel est le premier monument présenté, à travers deux doubles pages. Il s’agit du monument le plus visité de la capitale. C’est pour célébrer la dixième Exposition universelle, qui va se tenir à Paris, en 1889, qu’un concours est lancé. Il faut élever, sur le Champ-de-Mars, une tour de 300 mètres de hauteur. Un défi pour l’époque, car on n’a jamais construit aussi haut. Parmi les 107 projets déposés, celui de Gustave Eiffel se voit retenu et le chantier peut commencer…

Le documentaire se trouve très bien découpé, présentant à travers deux doubles pages un nouveau monument. Ainsi, les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir ou redécouvrir Paris, à travers la tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame, le palais du Louvre, l’Arc de Triomphe, le Pont Neuf, le Sacré-Cœur… Chacun des monuments semble parfaitement décrit, entre histoire de la création, la réalisation, le descriptif, la vie du créateur, et bien d’autres choses encore. La description des œuvres offre une visite guidée captivante, qui donne réellement envie d’aller voir les monuments, entre zooms et anecdotes. Le texte reste court et intéressant, avec des encadrés qui permettent de mieux se retrouver. Des cases de BD invitent à découvrir un détail historique, concernant les œuvres. Enfin, le documentaire reste très bien illustré, entre photographies et dessins, attirant les regards.

Les 10 plus beaux monuments de Paris racontés aux enfants est un documentaire intéressant, des éditions Larousse. Un ouvrage riche, qui propose de retrouver dix monuments emblématiques de la capitale, pour découvrir ce patrimoine artistique captivant !