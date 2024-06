Les sortilèges de Zora – Le monde de dessous

Le monde de dessous est le quatrième tome de la série fantastique Les sortilèges de Zora, paru aux éditions Vents d’ouest, en mai 2024. Un album de Judith Peignen et Ariane Delrieu dans lequel une jeune sorcière poursuit son apprentissage de la magie, tout en s’acclimatant aux habitudes des Nonsorciers.

Sur les bords de scènes, Louis présente son oncle Alfred à Zora. L’homme serait le plus grand bouquiniste de Paris. Sur son épaule, le perroquet Cyrano est le plus bavard… Zora est curieuse, elle demande si Alfred a lu tous les livres qu’il présente. L’homme affirme qu’il a lu la plupart. La jeune fille poursuit en demande lequel est son préféré. L’homme admet qu’il s’agit là d’une question difficile. Mais il finit par affirmer qu’il aime beaucoup un qui parle de l’histoire de Paris. La couverture de l’ouvrage présente le blason de la ville avec sa devise : Fluctuat nec mergitur. Il explique que c’est du latin. Mais avant même qu’il finisse sa phrase, Zora traduit et affirme que cela veut dire « Il est battu par les flots mais ne sombre pas » ! Louis semble surpris, tandis que Zora explique qu’elle a quelques bases.

Zora continue son apprentissage, notamment avec la fumée bleue qui lui révèle le passé des sorcières, mais le met dans des situations compliquées. Alors que la vie poursuit, entre les cours et les sorties entre amis, son corbeau Edgar, qui veille toujours sur elle, est kidnappé ! La jeune sorcière n’a plus qu’une idée en tête, le retrouver et découvrir qui est derrière tout cela… Pour cela, elle ne pourra pas compter sur sa grand-mère, mais sur Olga. La bande dessinée offre un nouveau coup de théâtre et une nouvelle mission pour la jeune héroïne. Avec l’aide d’Olga, Zora va tenter de protéger et de retrouver Edgar, qui serait prisonnier dans les catacombes ! Une aventure palpitante et effrayante, qui va apporter son lot de révélations, entre la fumée bleue et un ravisseur… Le récit reste rythmé, plaisant et captivant, offrant une belle aventure empreinte de magie.

Le monde de dessous est le quatrième tome de la série jeunesse Les sortilèges de Zora, des éditions Vents d’ouest. Un album captivant, avec un graphisme toujours plaisant, qui offre une enquête aussi inquiétante que captivante, pour la jeune sorcière et ses amis.