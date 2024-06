Gallymini en Amérique – Ed. Leduc

Gallymini en Amérique est un livre culinaire, de Gaëlle le Bellu, paru aux éditions Leduc, en mai 2024. Un ouvrage qui présente une aventure délicieuse, qui propose et invite à revisiter les grands classiques des desserts américains, entre création et partage.

L’ouvrage débute avec une introduction de Gallymini, qui explique qu’elle aime le chocolat et le sucre, autant que la création et le partage ! Ainsi, son métier dans la pâtisserie lui permet tout cela, entre rêve et passion… Le livre est une invitation pour un aller simple vers les Etats-Unis, en un coup de cuillère ! L’ouvrage propose donc une cinquantaine de recettes iconiques, qui ont traversé les temps et les générations… Certaines recettes revisitées, avec une touchante française, proposent de retrouver différemment ces incontournables, tout en découvrant autre chose, en se laissant surprendre. Un lexique est à suivre, pour mieux comprendre les recettes, et les termes spécifiques des pâtissiers.

La première parte à découvrir présente les cakes et autres délicieux moelleux. Les fabuleux muffins aux myrtilles, ou encore au chocolat, sont à retrouver ! La deuxième partie suggère de confectionner des desserts à base de chocolat, tandis que la troisième propose des gourmandises à partager ! La quatrième partie invite à profiter du breakfast, pour finir avec les cookies… Le livre reste plutôt bien découpé, avec des informations, des anecdotes, en premiers lieux. Le nombre de parts, les temps de préparation et cuisson, le matériel se trouvent listés, tout comme les ingrédients nécessaires. Les étapes à suivre sont bien définies, permettant de se retrouver rapidement. Des conseils et astuces permettent de réaliser de superbes et délicieux desserts. Les recettes sont accompagnées de photographies alléchantes, suggérant aussi une présentation.

Gallymini en Amérique est un livre culinaire, des éditions Leduc, qui présente cinquante recettes made in America. Un voyage gustatif suggérant des recettes iconiques et gourmandes, de l’apple pie au cheese-cake, en passant par les brownies, les cookies ou encore les muffins !