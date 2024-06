Barrière Enghien Jazz Festival : Village People, Billy Crawford The Amy Winehouse Band à l’affiche de la 23ème édition !

Son cadre exceptionnel, le cœur de ville et les rives du lac, donnent à cette manifestation une atmosphère estivale des plus particulières. Situé aux portes de Paris, le premier grand festival de jazz de l’été se déroule ici à 15 minutes de Paris. Les parisiens commencent les vacances en douceur dans ce cadre champêtre où 60 groupes et artistes se succèdent sur les trois scènes installées au cœur de cette jolie ville thermale. Cette année, Norma Le Guillerm et Blandine Harmelin, directrice du Casino Théâtre Enghien-les-Bains ont convoqué le meilleur de la scène jazz internationale, des têtes d’affiches emblématiques aux découvertes les plus excitantes du moment. On y écoute du jazz bien sûr mais aussi du funk, du rock, du folk, du blues et de la world music sur la grande scène flottante face au Théâtre du Casino.

Après Asaf Avidan, Imagination, Lucky Peterson, Gilberto Gil ou encore Kool & The Gang, la grande scène du lac accueille ce samedi 22 juin, Village People les icônes du disco des 80’s et le chanteur de R&B, Billy Crawford découvert en 2002 grâce à son tube “Trackin”. Les réjouissances qui se déploient sur quatre jours entre le Théâtre du Casino, le jardins du cœur de ville et les rives du lac d’Enghien-Les Bains feront la part belle à Louis Bertignac, guitariste de Téléphone ainsi que The Amy Winehouse Band, le dimanche 23 juin.

Pour cette 23e édition, le Théâtre du Casino Barrière reçoit Kimberose (20 juin), une chanteuse au timbre chaleureux et puissant qui rivalise sans complexe avec les grandes légendes de la Soul américaine des 60’s, tout comme le célèbre groupe de gospel The Golden Gate Quartet (21 juin), le groupe Electro Deluxe et son melting pot de jazz, soul, funk, et hip-hop, le virtuose de la six cordes Johnny Gallagher et son bel univers entre blues, de rock et de jazz irlandais , mais aussi l’organiste et chanteuse de jazz américaine Rhoda Scott, sans oublier China Moses, Naturally 7, Ida NielsenYvan Cujious & Louis Winsberg, Lusaint, Haylen, Nirek Mokar … …La légende continue !

Enghien Jazz Festival 2024, la programmation complète et les horaires des concerts

Du jeudi 20 au dimanche 23 juin 2024

Jeudi 20 juin 2024

17h30 : NIREK MOKAR & HIS BOOGIE MESS – Scène du Jardin des Roses – concert gratuit

19h30 : RHODA SCOTT & LADY QUARTET – Scène du Jardin des Roses – concert gratuit

21h00 : KIMBEROSE + HAYLEN en 1ère partie – Scène du Théâtre du Casino d’Enghien – concert payant

Vendredi 21 juin 2024

17h30 : YVAN CUJIOUS & LOUIS WINSBERG – Scène du Jardin des Roses – concert gratuit

19h30 : MATT BIANCO – Scène du Jardin des Roses – concert gratuit

21h00 : THE GOLDEN GATE QUARTET + NALLA en 1ère partie – Scène du Théâtre du Casino d’Enghien – concert payant

Samedi 22 juin 2024

14h00 : JOHNNY GALLAGHER – Scène du Jardin des Roses – concert gratuit

16h30 : IDA NIELSEN & THE FUNKBOTS – Scène du Jardin des Roses – concert gratuit

19h30 : NATURALLY 7 – Scène du Jardin des Roses – concert gratuit

21h00 : VILLAGE PEOPLE + BILLY CRAWFORD – Scène du lac – concert gratuit

Dimanche 23 juin 2024

14h00 : CHINA MOSES – Scène du Jardin des Roses – concert gratuit

16h30 : LUSAINT – Scène du Jardin des Roses – concert gratuit

19h30 : ELECTRO DELUXE – Scène du Jardin des Roses – concert gratuit

21h00 : LOUIS BERTIGNAC + THE AMY WINEHOUSE BAND – Scène du lac – concert gratuit

Le Festival se situe à :

ENGHIEN-LES-BAINS

3 Avenue de Ceinture 95880 Enghien-les-Bains

Comment venir?

Venir en voiture

Itinéraire conseillé : A 15 km de Paris / Porte Maillot – Autoroute A86, direction Cergy-Pontoise puis A15 – Sortie n°3

Montmorency.

Venir en train

Gare SNCF d’Enghien-les-Bains (5 min à pied) à 10 min de Paris / Gare du Nord, direction Pontoise ou Valmondois.