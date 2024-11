M.A.D. – Un empire de rouille

Un empire de rouille est le premier tome de la nouvelle série post-apocalyptique des éditions Le Lombard, M.A.D. Une bande dessinée, parue en octobre 2024, de Nicolas Jarry et Thomas Legrain, qui offre un récit riche de science-fiction et un univers à explorer.

Une machine passe dans un champ pour récolter le blé. Un petit robot s’agite et court pour faire fuir des corbeaux. Mais il est interrompu par un bruit étrange. Cela provient d’un tracteur en ruine. Le petit robot s’avance, pour savoir ce qui se passe. C’est alors qu’un mécha arrive, sous forme d’une tarentule menaçante. Le petit robot est surpris et rapidement pris en chasse. Mais il n’a pas le temps de fuir bien loin… Le petit robot est décapité ! D’autres tarentules foncent sur la machine qui s’occupe du champ. Non loin de là, une jeune femme observe la scène avec un androïde à ses côtés. Fusil à lunette en main, elle patiente. Son androïde lui demande de tirer, mais Daïa veut attendre le maître de meute, pour l’éliminer. Ce dernier n’apparaît pas, tandis que la machine se fait démonter ! Elle pense que l’ennemi a flairé le piège…

Le récit est posé, présentant une scène d’action, en premier lieu, et présentant un peu l’univers. Une mission pour Naïa et son psybot, Socrate, qui finit mal. Ils sont de retour au bercail, lorsque la jeune femme apprend la mort d’une amie. Elle veut enquêter, malgré l’interdiction de sa supérieure. Ainsi débute la bande dessinée plutôt bien menée et dense. En effet, la narration est riche, détaillée, permettant de mieux comprendre ce monde post-apocalyptique, et les liens entre les humains et les robots, et plus particulièrement les spirits et les psybots. Le scénario est prometteur, ne dévoilant qu’une première enquête captivante pour la jeune héroïne au passé trouble. Quelques flashbacks présentent une partie de l’enfance de Daïa. L’intelligence, le pouvoir, la guerre, la philosophie, la survie, les traumatismes sont autant de thèmes abordés dans cet album. Le dessin reste moderne, proposant un trait fluide, travaillé et de belles scènes d’action.

Un empire de rouille est le premier tome de la série M.A.D., des éditions Le Lombard. Un album intéressant, de science-fiction, qui présente un monde post-apocalyptique, entre intelligence artificielle, conscience, guerre, survie, pouvoir, violence, humanité…