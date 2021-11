Mon coffret de naissance – collection Tout petit Montessori aux éditions Nathan

Si dans votre entourage vous avez de jeunes parents, il y a fort à parier qu’ils adoreront le coffret de naissance paru aux éditions Nathan.

En effet, la méthode de Maria Montessori considère l’éducation non comme une transmission des connaissances par l’adulte mais plutôt comme l’accompagnement du développement préparé et adapté aux besoins spécifiques de son âge. L’enfant est alors maître de ses apprentissages est l’adulte est un facilitateur qui est attentif au besoin de l’enfant.

Dans ce coffret, on retrouvera des cartes d’éveil en noir et blanc ainsi que 3 hochets en bois.

Les cartes en noir et blanc :

Vous avez 6 cartes qui représentent des formes d’animaux : chat, oiseau, mouton, coq, lapin et canard.

Elles peuvent être disposées à 30 cm du bébé et ainsi il peut y fixer son regard et s’y attarder. Il pourra alors discerner les contours d’animaux qu’il rencontrera plus tard. On peut lui proposer les cartes deux à deux. Il ne faut néanmoins pas laisser tout le temps les cartes à disposition au risque de le surstimuler et de le fatiguer. Mieux vaut y aller à petite dose et dès qu’il ne s’intéresse plus à une carte on passe à la suivante ou à un autre jeu (ou au mieux on le laisse se reposer).

Les hochets

Ils sont au nombre de 3 dans ce coffret et sont exclusivement en bois : les disques liés / le hochet grelot et l’emboitement, chacun ayant une utilité différente.

Les disques liés

Les disques liés sont deux disque (un bleu et un couleur bois) qui sont emboités. Bébé peut ainsi prendre les disques liés et les faire passer successivement d’une main à l’autre. Ce hochet permet de faire appel au réflexe inné d’agrippement. Il est donc idéal pour améliorer la préhension et permettre à bébé d’exercer le lâcher prise.

Le hochet grelot

Le hochet grelot ressemble à une cage à oiseau où est emprisonné un grelot. Bien souvent les objets qui produisent du bruit ne permettent pas à bébé de localiser d’où vient le son. Ici le grelot étant apparent, bébé pourra alors entendre qu’en bougeant ce hochet il fait du bruit et que le bruit vient du grelot. Idéalement, on présentera ce hochet une fois que bébé a bien appris à agripper un objet !

L’emboitement

L’emboitement comprend 2 parties : (un en forme d’oeuf l’autre en forme de contenant pour l’oeuf. Il peut être utilisé en 2 temps. Tout d’abord de manière tactile, bébé explore les formes des deux objets il pourra les attraper, les mettre à la bouche et faire en sorte par la suite de les emboiter correctement. Ensuite quand bébé se tiendra bien assis, vous pourrez proposer ce hochet et lui montrer comment il s’emboite et lui demander à son tour de faire pareil.

Un kit parfait pour exercer toute la motricité de bébé !