 Motörhead « Louder Than Noise » (Live In Berlin) : une grande puissance tellurique !  

En pleine tournée mondiale, Motörhead livrait le 5 décembre 2012, au Velodrom de Berlin, l’un de ses plus gros concerts devant 12 000 fans chauffés à blanc. Un concert historique que l’on vous propose de redécouvrir .

Durant près de quatre décennies, de 1975 à la disparition de Lemmy en 2015, Motörhead aura dynamiter les canons du rock ‘n’roll pour lui insuffler une bonne dose de space hard rock joué à la vitesse grand V du punk rock naissant. Avec sa haute stature, ses cheveux longs fillasses, ses bacchantes de viking et sa verrue, Lemmy était l’archétype du musicien de hard rock, buveur de bière et consommateur d’amphétamines. Fort de pochettes d’albums aux crânes entourés de chaines, Motörhead a aussi inventé l’imagerie d’un rock’n’roll lourd pour bikers, un rock’n’ roll d’une grande puissance sonore tellurique, joué pied au plancher. Sans oublier les fameuses séances d’acid test qui ont fait partie de la vie quotidienne du trio durant de nombreuses années. « Bonsoir, nous sommes Motörhead… » beugle Lemmy Kilmister au début de ce « Louder Than Noise » incroyablement puissant qui porte décidément bien son nom. Car cet enregistrement capture la puissance live écrasante de trois vétérans du rock au sommet de leur carrière. Si les fans de la première heure évoquent avec nostalgie la formation historique, soit Lemmy (basse, chant), “Fast” Eddie Clarke (guitare) et “Philthy Animal” Taylor (batterie), le fait est que Motörhead s’est bonifié avec le temps et que la formation des dernières années est probablement la meilleure.

Comparé au mythique live « No Sleep ‘Til Hammersmith » (1981), ces 15 titres extraits du concert donné à Berlin sonnent nettement au dessus du lot. La setlist couvre en majorité des titres historiques des 80’s que le groupe mets en avant avec un punch et une précision inégalée. Ainsi on y trouve des versions époustouflantes de « Damage case », « Stay clean », « Metropolis » extraits de « Overkill » (1979) et « Over the top » et qui constituent l’essentiel de cet ensemble dévastateur. Parmi les temps forts, on retiendra également le furieux ” The chase is better than the catch”, le délicieux “Going to Brazil”, “You Better Run” une reprise de Muddy Waters et au final les classiques “Ace of Spades” et “Overkill”. Les fans seront ravis de l’intensité et de la férocité de ce live porté à bout de bras par un line up qui est resté le plus longtemps en place dans l’histoire Motörhead soit Mikkey Dee à la batterie et Phil Campbell aux guitares. La cohésion du trio, l’enthousiasme et le plaisir de jouer ensemble se ressent de bout en bout. Et le plus étonnant, c’est que la voix de Lemmy est toujours aussi rugissante après ces nombreuses années d’excès passés sur la route. Une excellente nouvelle que ce live aux chansons musclées à la taille de la légende.

« Louder Than Noise » (Live In Berlin)

1 – I know how to die The Wörld is Yours

2 – Damage case

3 – Stay clean

4 – Metropolis

5 – Over the top

6 – Doctor Rock

7 – String theory

8 – The chase is better than the catch

9 – Rock it

10 – You better run Muddy Waters

11 – The one to sing the blues

12 – Going to Brazil

13 – Killed by death

14 – Ace of spades

15 – Overkill