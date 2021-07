Du matériel High Tech à prix bradé- la vente privée à suivre

Il y a plus de 25 ans, la plus grande plateforme de commerce en ligne aujourd’hui, en l’occurrence, il s’agit d’Amazon, fut créée à Bellevue dans l’État du Washington aux Etats-Unis. À ce moment-là, personne, même pas son créateur Jeff Bezos, ne pouvait prédire l’ascension et l’importance de l’entreprise deux décennies plus tard, encore moins celui du e-commerce.

Mais heureusement pour le milliardaire américain, son bébé a grandi et enregistre plus de 300 milliards de chiffres d’affaires annuelles (2020).

Et même si ces chiffres peuvent paraître impressionnants, et c’est le cas de le dire, le géant américain n’est pas seulement la seule société qui profite de l’exposition du commerce en ligne. Les sites qui proposent plus ou moins les mêmes services que lui, se comptent en centaines désormais. Et vu sa domination sur le marché, il est donc tout à fait logique que la plupart d’entre eux essayent de plagier son mode de fonctionnement. Certains y arrivent en perfection, si on peut dire, en grattant des parts du marché. Pour d’autres, en revanche, c’est un peu plus compliqué. Ce qui est sûr et certain, c’est qu’à cause de cette pratique, il y a beaucoup de sites e-commerce aujourd’hui, or, très peu de différence entre eux. Et il n’y a pas pire que ça pour freiner l’évolution d’un marché.

Mais depuis quelques années, on voit des sites qui tentent de se différencier et d’adapter un nouveau concept tel que Tech-vip proposant des remises et listant les meilleures offres du net pour ses adhérents . Et on a envie de dire : il était temps ! Ces plateformes en question, ce sont les clubs privés, autrement appelés les boutiques privées. L’idée est très simple. Lors de votre inscription sur le site du club, vous devrez prendre un abonnement. Ce dernier vous permettra de profiter de réductions plus qu’intéressantes. Vous pouvez trouver pas mal de clubs privés sur Internet. Ça tombe bien car aujourd’hui, je vais vous parler justement de l’un d’eux.

Tech-Vip, des matériels de bonne qualité, à des prix réduits

Si vous ne le connaissiez pas, Tech-Vip est un club qui ne vend que des produits tech tels que des Smartphones & accessoires, des caméras, des objets connectés, etc. Le club propose à ses membres pas mal de produits qui pourraient les intéresser et qu’ils ont aussi la possibilité d’acheter à des prix réduits grâce à des réductions. Et pour devenir membre du Tech-Vip, vous devrez choisir entre l’abonnement mensuel (29,90€) et trimestriel (75€), que le club propose lors de votre inscription. Ensuite, vous pourrez accéder à votre espace membre et commencer à effectuer des achats. En tant que nouveau membre, le club vous donne la possibilité de profiter d’une offre de bienvenue, qui consiste à vous faire bénéficier d’un remboursement de 40€ en achetant un article précis (pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site tech-vip.com).

la livraison est gratuite chez Tech-Vip

Un autre avantage de Tech-Vip, c’est sa politique de livraison. En effet, pour les membres du club, toutes les commandes leurs sont livrées gratuitement et sans frais. Qu’ils aient effectué des dizaines d’achats ou aucun, qu’ils commandent trois jours de suite ou une fois tous les deux mois, cela n’y change rien. Pas un seul centime de frais de livraison ne leur sera facturé. Rien que pour cela, certains internautes pourraient trouver l’abonnement justifié et avoir envie de s’y adhérer. Et c’est tout à fait compréhensible.

À noter que lorsque vous vous inscrivez chez Tech-Vip, votre période de facturation démarre immédiatement. Et vous serez prélevé automatiquement en fonction de votre abonnement, même si vous n’avez effectué aucun achat sur votre cycle de facturation précédente. Quoiqu’il en soit, Tech-Vip a, contrairement à certains autres clubs privés, fait le choix de se spécialiser dans le domaine de la tech, un choix clair et assumé. Donc si vous voulez adhérer à un club qui vend absolument tout ce qui peut se vendre sur Internet, vous devriez aller voir ailleurs. Mais vous êtes comme moi, à savoir quelqu’un qui s’intéresse beaucoup aux produits High-Tech et en achète régulièrement, Tech-Vip peut s’avérer très utile.