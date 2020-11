Nettoyants solides pour le visage Melo Ayurveda

Prendre soin de son visage n’est pas toujours une mince affaire. Déjà, il faut savoir quel est notre type de peau : sensible, mixte ou grasse ? Ensuite, il faut choisir un savon au pH neutre, c’est-à-dire qui a le même pH que la peau. Ce dernier est de 5,5, choisissez donc un savon au pH entre 4,5 et 5,5. Pour comparaison, les savons classiques ont un pH autour de 10, ce que assèche la peau et dérègle la production du sébum. C’est ainsi qu’apparaissent des boutons et irrégularités sur la peau.

Melo Ayurveda propose deux nettoyants visage solides, qui font également office de démaquillant. L’un pour les peaux sensibles, l’autre pour les peaux normales et mixtes. Leur pH est de 5 et convient donc parfaitement à celui de la peau. De plus, ce produit ne réagit pas avec l’eau calcaire et il est donc idéal d’utiliser ce nettoyant visage si vous vivez dans une région où l’eau est calcaire.

La composition

Les soins Melo Ayurveda sont tous formulés à partir de poudres naturelles issues de rituels de beauté ayurvédiques. Les ingrédients les plus utilisés dans la fabrication des nettoyants visages solides sont le Neem et la Noix de coco. Le neem est reconnu pour ses propriétés puissantes anti-inflammatoires, anti-bactériennes et anti-fongiques. Il est souvent utilisé pour traiter l’eczéma et soulager les peaux sensibles et atopiques. Le sodium Cocoyl Isethionate est un tensioactif dérivé de la noix de coco. Il possède des propriétés moussantes et nettoyantes, apportant de la douceur à la peau. Il est entièrement biodégradable.

Un petit galet aussitôt essayé, aussitôt adopté

Je n’utilise que du véritable savon de Marseille pour la douche. Pourtant, c’est un savon qui a tendance à assécher la peau. Pour le corps, ayant une peau plutôt coopérative, ça ne pose pas vraiment de problème. Pour le visage, en revanche, j’ai rapidement vu des effets indésirables avec l’apparition de petits boutons et une peau très sèche. J’attendais donc beaucoup de ce savon nettoyant et j’avoue ne pas être déçue. Aujourd’hui, la seule chose qui dérègle ma production de sébum sont mes règles. Le reste du temps, ma peau est douce et plutôt lisse, sans surproduction de sébum ou de sécheresse qui tiraille. En plus l’odeur est vraiment très agréable et la mousse toute douce.

En bref

La formule sans savon de ces nettoyants visages aide à libérer la peau des impuretés et réduire les imperfections cutanées, pour une peau douce et nette. Il aide aussi à diminuer les risques d’allergies cutanées et hydrate la peau délicatement, sans aucune sensation de sécheresse. Une belle alternative zéro déchet à l’eau micellaire puisqu’on peut efficacement se démaquiller avec !