Le Parcours du Roi – Un Noël Royal au coeur du Château de Versailles qui se pare de ses plus beaux atours pour vous accueillir lors d’une visite hors-norme. Un voyage dans le temps pour parcourir la merveilleuse Galerie des Glaces en Royale Compagnie… et fêter le plus féérique des Noëls !

LE PARCOURS DU ROI

Au Château de Versailles

du 16 décembre 2023 au 7 janvier 2024 prochains

Du Salon d’Hercule à la Chambre de la Reine en passant par la galerie des Glaces illuminée de feux d’artifice royaux, des musiciens, danseurs, chanteurs, magiciens, escrimeurs et comédiens se préparent à accueillir le public sous les ors des Grands Appartements pour une visite-spectacle nocturne hors du commun menant jusqu’à la Galerie des Batailles où sera présent un invité très spécial… le Père Noël baroque !

VISITE APRÈS LES VISITES

À la tombée de la nuit, alors que les visiteurs de la journée se dispersent, le Château redevient silencieux et intime. Des musiciens, danseurs, chanteurs, escrimeurs, artificiers et comédiens se préparent à accueillir le public sous les ors des Grands Appartements pour une visite hors du commun.

UN ROYAL PARCOURS

Les aboyeurs royaux vous accueillent et vous laissent pénétrer dans le plus beau Château du monde. Un privilège qu’il faut déguster. Les costumes sont chatoyants et gracieusement ornés. Du Salon d’Hercule à la Chambre de la Reine en passant par la Galerie des Glaces, dans une atmosphère envoûtante, vous plongez dans l’ambiance de Cour rythmée par la musique d’un concert impromptu et une danse baroque. Ici un duel au fleuret, là un numéro de magie, là encore un menuet. Le parcours mènera jusqu’au final à la Galerie des Batailles. Petits et grands sont réjouis de vivre un moment unique dans le cadre exceptionnel du Château de Versailles.

IMMERSION AU XVIIIe

Lumières tamisées comme celles des candélabres d’antan, votre parcours dans les appartements royaux en compagnie de la Cour, vous propulse dans un voyage dans le Grand Siècle. Écoutez les conversations, découvrez les costumes, chaque personnage et situation est une invitation à un voyage dans le temps. Votre visite sera rythmée et accompagnée par les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra Royal et les danseurs de l’Académie de Danse Baroque de l’Opéra Royal.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

