Les super zéros de l’histoire – Ed. Quelle histoire 

Les super zéros de l’histoire est une bande dessinée, des éditions Quelle histoire, parue en octobre 2023. Un collectif qui présente avec humour, les ratés de quelques grands personnages de l’Histoire. Un ouvrage décalé et détonnant qui présente dix anecdotes plutôt amusantes.

En l’an 52 avant J.-C., une partie de la Gaule reste occupée par l’armée romaine de Jules César. Les Gaulois, de leur côté, ne comptent pas se laisser faire. Pour faire face aux envahisseurs, les différentes tribus gauloises s’unissent, malgré certains différends. Elles remportent une première victoire à Gergovie, avec l’aide de Vercingétorix. Le guerrier est le fils d’un chef arverne et formé à l’art de la guerre dans les légions romaines. Vercingétorix est rapidement nommé commandant suprême des troupes gauloises. Le héros semble être l’homme de la situation, pour mettre fin à l’invasion. Durant l’été de nouvelles troupes gauloises rejoignent Vercingétorix. Devant la menace romaine, les différentes tribus s’unissent. Pour épuiser l’ennemi, le Gaulois mettent au point une tactique, ils brûlent les villages avant que les Romains n’arrivent. Ainsi, il est plus difficile, pour l’ennemi, de se ravitailler !

La bande dessinée débute avec un sommaire qui présente huit grands personnages de l’histoire qui n’ont toujours fait que des exploits ! Il y a aussi deux idées, qui n’ont pas vraiment réussi ! A travers ces moments d’histoire mis en images, des gags se profilent pour s’amuser de ces ratés, tout en invitant à découvrir ces pans de l’histoire peu connus. L’ouvrage est fort intéressant et captivant, offrant une dynamique comique, tout en gardant un aspect sérieux, permettant de retrouver, entre autres, de grandes figurines. Le livre décalé s’arrête sur des moments clés de la vie de personnages, ou autres, pour se moquer d’une situation critique. Ainsi, les jeunes lecteurs découvrent également que l’histoire n’est pas que des moments forts et que des héros peuvent aussi se tromper ! Le dessin est rond, expressif, simple et efficace.

Les super zéros de l’histoire est un album drôle et intéressant, des éditions Quelle histoire. Un ouvrage riche, décalé et captivant, qui vient présenter, à travers des gags, les ratés de grands personnages, quelques absurdités, tout en découvrant l’histoire autrement.

