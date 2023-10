Histoires de pirates illustrées – Ed. Usborne

Histoires de pirates illustrées est un beau recueil de récits de piraterie, paru aux éditions Usborne, en septembre 2023. Un bel ouvrage relié, avec une couverture, aux effets brillants, qui propose de vivre de grandes aventures auprès de pirates, mousses, perroquets, vieux loups de mer…

John Finelame annonce à tous la bienvenue au concours du pirate de l’année ! Dans la crique de la Dent de requin, les pirates s’acclament bruyamment. Il annonce que cette année les candidats sont Irma l’Impitoyable, Solène la Sournoise, Emile l’Empoté et… Mais John s’interrompt et dévisage le petit groupe de participants avec étonnement. Ils trouvent la sélection bien trop petite et se demandent où sont les autres pirates… Mais les pirates ont été un peu gênés, en annonçant cela ! En effet, il faut savoir qu’Irma l’Impitoyable détient le titre depuis quatre ans. Elle est tellement impitoyable que personne n’ose se mesurer à elle.

Le bel ouvrage débute par un sommaire qui présente dix-sept récits de piraterie. Des histoires variées, autour du thème des pirates, qui emportent facilement les jeunes lecteurs dans des aventures incroyables. C’est par un curieux concours que commence la découverte, mais les enfants vont aussi prendre la mer, pour affronter des dangers, partir à la recherche de trésors… Les récits variés restent captivants, avec des textes adaptés aux jeunes lecteurs. Plusieurs aventures sont donc à suivre, avec des pirates, mousses et héros différents, qui marquent tous, plus ou moins. L’humour et un esprit parfois décalé trouvent leur place dans ce recueil fabuleux, et plaisant à découvrir, en cette fête d’Halloween. Des illustrations viennent parfaire le joli livre.

Histoires de pirates illustrées est un beau livre relié, des éditions Usborne. Un recueil qui présente dix-sept récits de piraterie, entre aventure, dangers, zombies, trésors, perroquets et vieux loups de mer, entre humour et grandes péripéties.

Lien Amazon