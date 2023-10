Noir horizon – Sitra Ahara

Noir horizon est une nouvelle trilogie, des éditions Glénat, qui débute avec ce premier tome, Sitra Ahara, paru fin septembre 2023. Une bande dessinée, de Philippe Pelaez et Benjamin Blasco-Matinez, qui présente un récit de science-fiction ésotérique sanglant.

Il viendra et il détruira la ville et le sanctuaire. Devant lui, les montagnes s’ébranleront, la terre se soulèvera devant sa face. Ainsi sa fureur se répandra comme le feu, et les rochers se briseront devant lui. La ville sera détruite et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Au-dessus de tout homme et au-dessus de tout dieu, il s’élèvera. Il viendra. Personne n’osera se tenir devant lui. En effet, il aura la destruction dans la main et il étendra celle-là sur le peuple. Le peuple chantera sa gloire. Hosanna… Dans une église, un massacre a eu lieu. Un homme semble avoir survécu, ou vient d’arriver, pour constater. Parmi les cadavres, une main se lève et un gémissement se fait entendre. L’homme arrive vers le blessé, pour le tuer ou le libérer. Ailleurs, des hommes partent pour une nouvelle mission d’exploration…

Le récit de science-fiction est original et assez violent, proposant de suivre des criminels pour une expédition sur la planète Kepler-452 b. Le mystère plane pas mal dans ce premier tome qui mêle facilement ésotérisme, action, noirceur et tyrannie. Le monde est en souffrance et la planète Kepler-452 b aurait une source d’énergie abyssale, qui pourrait le sauver. Mais derrière un écran noir, des soldats ont péri, ne sont jamais revenus. Alors, le gouverneur décide, comme ultime solution, d’envoyer des repris de justice, terroristes chevronnés, meurtriers de la pire espèce ou encore un tueur à gages perfectionniste ! Les rebelles vont réussir à passer cet écran, pour y découvrir un monde dévasté, et des créatures horrifiques. La bande dessinée offre un récit plutôt réussi et captivant, assez intrigant, avec de l’action et des héros particuliers. Le dessin se veut réaliste, avec un trait fin et un découpage dynamique.

Sitra Ahara est le premier tome de la trilogie Noir horizon, des éditions Glénat. Un récit de science-fiction sombre, mêlant mystère et ésotérisme, dans un monde post-apocalyptique en souffrance, dont le salut pourrait venir de Kepler-452 b, une planète dévastée et hostile.

