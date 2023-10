Diablomachia Tome 3 – Éditions Glénat Manga

Troisième tome de ce shonen Italien, dont le parcours initiatique du perso.principal, se confronte à ses évolutions. Mais aussi, à des démons mal intentionnés.

Disponible depuis le 18 octobre 23 aux Éditions Glénat Manga.(+12)

Le décor :

Un rocher flottant dans le ciel…

Une grande discussion est nécessaire à Don Verso et aux autres démons amis de Neve. Personne ne sait comment Gustav, leur ravisseur, parvient à obtenir des invocations du monde des humains, et à ouvrir des portes entre les deux mondes. Quel est son but ? Et quel est le but de celui qui l’aide ?

Mais, déjà, un bruit étrange se fait entendre à l’extérieur et c’est l’affolement général. Gustav est en approche ? Non, ce n’est que Sarah qui débarque de façon « explosive » dans leur antre. Malgré son air de dédain à l’égard de ses « amis », elle les prévient que Gustav est bel et bien en route pour les anéantir. Mais Don Verso a un plan : si les démons malveillants peuvent ouvrir des portes magiques entre les deux mondes, grâce à une énergie humaine, il est possible, logiquement qu’un humain puisse être appelé dans le monde des démons !!!

Sarah se moque de leur stratégie. Pourquoi fuir perpétuellement au lieu d’affronter directement ces intrus ? Mais bon, pas le temps de papoter, déjà une énorme créature débarque et engloutit totalement le rocher où ils étaient cachés.

Heureusement, la petite troupe a le temps de s’enfuir à nouveau.

Pendant ce temps, dans la région de Crestesecche…

Deux pêcheurs dans leur barque, s’étonnent de la disparition des poissons, lorsque Neve fait une entrée remarquée… Projeté sous leur barque qui se renverse !!!

Le point sur le manga :

Si t’as pas suivi >> TOME 1 // TOME 2

On continue cette série shonen, publiée aux Éditions Glénat Manga et produite par le mangaka Italien Da Hosoi. Neve continue son chemin initiatique, où il évolue lors des combats, aussi dynamiques qu’explosifs. Tout en continuant la recherche de ses amis kidnappés par Gustav. Mais il est en passe d’affronter un ennemi encore plus grand, et ce troisième tome de Diablomachia va nous propulser dans des affrontements « gargantuesques » aux pertes dramatiques. Et à la mise en danger des personnes qu’il affectionne : les humains, autant que les « gentils » démons. Que ce soit pour lui, ou l’entourage immédiat.

Le lecteur est sur le point de découvrir si la stratégie de Don Verso va pouvoir être exécutée, et l’impact que tout cela va avoir sur cet humain ayant acquis ces pouvoirs au fur et à mesure de son exposition aux démons.

L’auteur mêle moments calmes, et planches de combats avec des graphismes toujours impressionnants de dynamisme et d’énergie, pour ce Diablomachia.

La conclusion :

On lâche une larmichette en refermant ce troisième tome de Diablomachia. Même si la majorité du thème est basée sur les affrontements, on a aussi ces personnages attachants même s’ils sont des démons. L’auteur met vraiment l’accent sur les sentiments « humains » que possèdent les gentils « démons » et pousse le lecteur à avoir une empathie énorme pour eux. On participe à leur combat, à leur doute… On reste dévasté en fin de lecture !!! J’espère que le tome suivant, aux Éditions Glénat Manga, va ramener plus de positivité pour nos personnages et leurs retrouvailles !!!