La bataille de Claudine – Tome 1 – Éditions Jungle

Claudine est une jeune adolescente active dans la résistance. C’est la bataille de Claudine, qui en février 1943, permet une communication discrète entre le réseau Chinchilla, et les informations contre les opérations allemandes.

Mais, cette année-là, sa mission va être compromise par les événements inattendus…

Un premier tome où débute une guerre mondiale, mais aussi humaine pour tous les résistants aidant la patrie à annihiler les mouvements allemands.

Disponible aux Éditions Jungle, une BD jeunesse, série satellite du “Réseau papillon” pour apprendre et s’imprégner de l’Histoire. (+10)

Le décor :

Tandis que l’Allemagne essaye de s’approprier le royaume des mers, en torpillant l’ennemi, à Brest, la jeune Claudine et ses parents subissent les bombardements. Ceux-ci sont inquiets quant au devenir de leur fille, dans un contexte aussi dangereux.

Pendant ce temps, embauchée comme livreuse de linge, l’apprentie s’affaire à transporter à vélo, de la Blanchisserie aux clients, les quelques frusques propres. Mais, ce jour-là, après son travail, une fois rentrée à la maison, ses parents lui font part de leurs inquiétudes et de leur décision de la faire quitter Brest. Celle-ci est profondément vexée par cette nouvelle, et ne parvient pas à comprendre pourquoi elle doit se séparer de ses parents.

Elle propose d’intégrer l’endroit où tous ces amis/es sont en sécurité. Mais, malheureusement, ayant été dénoncé à l’époque, ses parents ne peuvent pas retourner à cet endroit. Peinée, elle s’échappe de la discussion, et repart livrer le linge propre à l’hospice. Sur le chemin, elle est contrôlée par des carabiniers. Bien que têtue et téméraire, elle ressent bien le stress pendant cette rencontre. Tout cela ne l’empêche pas d’arriver à l’hôpital et de déposer ses renseignements à l’endroit habituel.

Plus loin, dans les bureaux de la Kriegsmarine, la bataille de l’Atlantique s’organise…

Le point sur la BD :

On retrouve le trio du « réseau papillon » pour une série satellite sur la guerre : « La bataille de Claudine » aux Éditions Jungle.

Le scénario nous plonge directement dans une histoire familiale de résistance, pendant la guerre 39/45. Le fait que l’héroïne soit une adolescente permet aux lecteurs de mieux mesurer les dangers auxquels elle s’expose régulièrement. On devient, grâce à Franck Dumanche et Michel Yves Schmitt, les acteurs d’un récit d’espionnage. Le lecteur infiltre totalement le réseau grâce aux protagonistes. Les illustrations de Nicolas Otero s’axent majoritairement sur les personnages. Le trait est épais, la représentation adaptée aux pré-teens, pour une immersion totale. Avec quelques vignettes d’actions extérieures, marines ou aériennes.

Les événements s’enchaînent crescendo pour faire monter la pression de ce premier tome et nous diriger vers une fin d’épisode incontrôlable.

La conclusion :

Une première aventure réaliste et angoissante, avec une protagoniste bien affirmée et courageuse. La bataille de Claudine aux Éditions Jungle, permet aux plus jeunes de découvrir les dessous de la Guerre 39/45. En immersion totale dans l’espionnage, et la résistance.

Une série parfaite pour le milieu scolaire. Mais aussi, pour la culture générale en approfondissant les « sensations » de situations stressantes dont Claudine fait l’objet, mais aussi cette unité familiale pour se protéger les uns et les autres.