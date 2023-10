Partagez





Lorsqu’on a du mal à se libérer d’un carcan social, physique, psychologique, Les âmes enflammées génèrent l’apparition d’un salvateur. Il apparaît sous forme d’un esprit, nommé Homura, et vient démêler chacun des problèmes actuels, abordés à chaque chapitre dans ce recueil de nouvelles. Communication, amour, espoir…

Un shojo fantastique, feel good, qui permet de libérer les sens, la parole, et la pression sociétale actuelle, que les hommes et les femmes peuvent subir.

Disponible depuis le 18 octobre 23 aux Éditions Glénat Manga. (+14)

Le décor :

« Peut-on vraiment affirmer que nous formons un couple ? »

Tsumugi, 35 ans, vit avec son mari depuis des années. Celui-ci travaille dur la journée, pour rentrer tard le soir dans une maison parfaitement rangée, avec le repas prêt. Car, Tsumugi, même si elle ne travaille pas, s’occupe de leur jeune enfant. Et bien évidemment, de toutes les autres tâches inhérentes à la vie.

Elle subit sans cesse les reproches de son mari. À propos du peu d’aide qu’elle lui demande lorsqu’il rentre chaque jour. Du comportement de celui-ci. Elle commence à se demander si son couple n’est pas en train de battre de l’aile. Elle se sent invisible, dénigrée, et un feu sous-jacent commence à envahir son âme.

C’est à ce moment qu’elle commence à être victime d’hallucinations : un chien prenant forme humaine apparaît devant ses yeux. C’est Homura, un esprit salvateur à qui on peut parler pour trouver des solutions à nos souffrances intérieures…

Un esprit qui va apparaître dans les huit nouvelles aux thèmes différents mais actuels, proposées par l’auteur, pour mettre un grand coup de pied dans tous les carcans : sociaux, psychologiques, sexuels …. Et permettre à chacun de se libérer de ses chaînes !!!

Le point sur le manga :

Tout d’abord publié sur le site « Dress » japonais, destiné à un public féminin actuel, les courtes nouvelles du titre Les âmes enflammées se retrouvent dans ce shojo one shot édité aux Éditions Glénat Manga.

Un succès franc au regard de ce qu’on appelle encore (et tristement depuis les années 50) : la « ménagère de 30 ans ». Ces femmes au foyer, connectées, hyperactives, passant le plus clair de leur temps aux activités domestiques de leur quotidien. La mangaka, Tsuru Ringo Star, elle-même considérée dans cette catégorie, élargit le champ de ses nouvelles aux problématiques sociétales, et/ou carcans impactant les hommes ou les femmes de tout âge. Elle pose un regard objectif et salutaire, grâce à la tournure « conte fantastique » de ce recueil. Son personnage principal, apparaissant dès que le cerveau des protagonistes bouillonne d’injustice.

On suit des situations données telles que : la différence, le sexe, l’âge, l’image, l’identité, la confiance en soi… Afin de déterminer et d’emmener son lectorat à une libération physique ou psychologique.

La conclusion :

Des âmes enflammées qui prennent un air poétique avec des graphismes de conte. Tout en restant ancrés dans des thèmes réalistes de société. Si vous étouffez dans votre vie. Et que vous ne savez pas quelle direction prendre à cause de tout ce qui vous retient, ce recueil spirituel et cérébral va vous permettre d’assumer et de libérer vos actes ou vos paroles.

De quoi vous mettre, (comme disait mon arrière-grand-mère), un bon gros coup de pied là où vous savez pour vous sentir mieux dans votre vie !!! Un bon shojo feel good à retrouver chez Glénat Manga.

PS : (Conseil personnel) à lire et sur un transat. En maillot de bain avec des lunettes de soleil. Sur votre terrasse en automne, parce qu’après cette lecture, vous n’en aurez vraiment rien à faire du qu’en dira -t-on, et la société !!!!