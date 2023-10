Te souviendras-tu ? de ta première rentrée… est un bel album jeunesse, de Céline Person et Lili la Baleine. Un livre plein d’émotions paru aux éditions Langue au chat, en juin 2023. Un récit tendre et bienveillant, comme une déclaration d’amour des parents à leurs enfants.

Quand l’enfant qui a grandi fouinera au grenier, trouvera son pyjama dinosaure, se souviendra-t-elle comme le matin de son premier jour de maternelle, elle s’était préparée en un temps record ? Dans sa salopette fleurie, comme l’enfant était belle ! Lorsque l’enfant ne fera plus de trampoline sur le canapé et quand il ne raffolera plus de céréales multicolores, au petit-déjeuner, se souviendra-t-elle que, ce matin-là, elle avait surgi dans la cuisine en chantant « C’est la rentrée ! » ? Quand l’enfant ne dormira plus entourée de peluches, se souviendra-t-elle que, de tous ses doudous, celui qu’elle avait choisi pour sa sieste d’école, était son autruche ?

Le récit est doux, plein de tendresse et de bienveillance, proposant de se souvenir de la première rentrée d’une enfant. Un jour important, tant pour les enfants que pour les parents, entre peur et excitation, et grande découverte ! Un moment gravé dans les mémoires, qui vient ici prendre forme, dans un récit poétique. Le texte reste adapté aux jeunes lecteurs, assez répétitif, offrant ainsi un rythme plaisant. L’ouvrage offre une jolie ode à l’enfance, une belle déclaration d’amour des parents à leurs enfants, à travers ce nouveau souvenir qui se construit. Le livre présente une couverture molletonnée, il semble solide et adapté aux petites mains. Les illustrations sont toutes en rondeurs, apportant beaucoup de douceur, tout comme le choix des couleurs.

Te souviendras-tu ? de ta première rentrée… est un beau livre jeunesse, des éditions Langue au chat. Une douce déclaration d’amour des parents à leurs enfants, sur fond de souvenirs, entre mélancolie et moments de bonheur partagés.

