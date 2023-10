Magic Mangas – Ed. Solar

Magic Mangas est un guide complet pour apprendre à dessiner des personnages de mangas, paru aux éditions Solar, fin août 2023. Un ouvrage de Jenny Liz, mangaka confirmée en Europe, qui présente une méthode . Elle permet d’entreprendre une illustration complète d’un personnage de manga.

Le guide débute par un sommaire assez complet, avec des bases, puis des sujets, en deuxième partie. Un avant-propos de l’autrice est également à retrouver. Elle propose de créer ses propres personnages de manga et de leur donner vie ! Le guide invite, dans ce sens, pour les débutants ou les initiés, à suivre les conseils pour créer et dessiner une illustration complète du personnage de manga souhaité. Ainsi c’est par les bases et le matériel que débute l’initiation. Le matériel pour le dessin se voit donc listé, pour les ébauches et les croquis, les grandes lignes, le coloriage et la touche finale.

Le guide se complète avec les bases suivantes, l’anatomie des personnages féminins et masculins, le dessin du visage, les mains, les contre-plongées et plongées, le mouvement, les vêtements. La deuxième partie propose de découvrir des sujets, plus d’une vingtaine de personnages différents, pour s’inspirer. Le guide semble très complet, pour apprendre à dessiner les personnages de mangas. La méthode reste simple pour entreprendre une illustration complète d’un personnage de manga, et devenir un véritable mangaka ! Pour les débutants, comme pour les dessinateurs confirmés, le guide reste bien découpé, très complet et organisé, pour comprendre et apprendre efficacement. Une méthode très accessible, avec des instructions détaillées, offrant des conseils, pour dessiner consciencieusement étape par étape. Les adaptations aux différents styles viennent compléter et affiner le travail !

Magic Mangas est un guide complet et ludique, des éditions Solar. Un ouvrage qui propose aux amateurs comme aux initiés de suivre une méthode simple et efficace. Il permet de pouvoir dessiner et créer ses propres personnages de manga, et devenir, pourquoi pas, un véritable mangaka !

