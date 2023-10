N’aie pas peur Ours brun, une jolie histoire à lire

Les éditions Larousse jeunesse ont récemment publié une nouvelle pépite littéraire pour nos jeunes lecteurs : “N’aie pas peur, Ours brun”, fruit de la collaboration entre l’écrivaine Karma Wilson et l’illustratrice Jane Chapman.

À travers un récit émotionnellement riche et des illustrations captivantes, ce livre se présente comme une ode à l’amitié, l’entraide et la surmontée des peurs enfantines.

L’histoire nous plonge au cœur d’une forêt où Ours brun, protagoniste attachant, part en quête de son dîner. Cependant, comme le veut souvent la vie, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Le soleil, d’abord bienveillant, se retire à l’horizon, laissant place à la tombée de la nuit et au souffle soudain du vent. La quiétude du jour cède son pas à l’obscurité inquiétante de la nuit. Ours brun se retrouve alors confronté à une de ses grandes peurs : la crainte du noir.

“N’aie pas peur, Ours brun” : une exploration tendre et rassurante de la peur du noir.

Le véritable enchantement de ce livre réside dans sa capacité à traiter une peur universelle avec une douceur et une sensibilité palpables. Qui parmi nous n’a jamais ressenti un frisson d’inquiétude à la tombée de la nuit ? Wilson, avec sa plume délicate, parvient à évoquer cette émotion de manière si réaliste que même les adultes pourraient s’y reconnaître.

Mais ce qui fait la force de “N’aie pas peur, Ours brun”, au-delà de sa représentation de la peur, c’est le message d’espoir qu’il véhicule. Car dans la nuit la plus sombre, Ours brun n’est pas seul. Ses amis, alertés par son absence, partent à sa recherche, illustrant à merveille les thèmes de l’entraide et de la solidarité. Grâce à eux, la peur se dissipe, laissant place à la chaleur de l’amitié.

Jane Chapman complète ce récit avec des illustrations émouvantes. Les couleurs, tantôt vives, tantôt douces, servent parfaitement le ton du récit, captant l’essence de chaque émotion ressentie par les personnages.

En conclusion, “N’aie pas peur, Ours brun” est bien plus qu’un simple livre jeunesse. C’est une célébration de l’amitié, de la bravoure face aux peurs et du soutien mutuel. Une lecture incontournable pour les jeunes et ceux qui gardent leur cœur d’enfant.