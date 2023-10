Le titre Arcadium est seulement pour un PUBLIC AVERTI.

Il y a quelques années, la famille Bradford est assassinée de façon sauvage. C’est aujourd’hui au tour de celle de Gavin, de disparaître avec le même modus-operandi. Le problème, c’est que celui-ci se rend à la police, en prétendant avoir commis ce crime seulement pour voir l’inspecteur en charge de l’affaire…

Une enquête fantasmatique, que l’on lit à rebours, pour un thriller elliptique en one-shot. Disponible le 27 octobre 23. (+16)

Le décor :

1989, petite ville de Rosebud – Montana – Lueur rouge et violette ….

Un homme trace sur son visage le signe du temps, à l’aide d’un couteau. Il sort ensuite à l’extérieur de la maison, une hache dans une main. Ses yeux sont embrumés d’une lueur rouge.

Département de la police locale, un interrogatoire…

L’inspecteur en charge du meurtre de la famille de Gavin Hill n’en croit pas ses oreilles. Lorsque le jeune homme passe aux aveux, pour avoir massacré sa famille, il prétexte l’avoir fait pour obtenir cette entrevue. Pourtant, tout a l’air d’axer l’enquête vers une espèce de cérémonie satanique. Le sang, le signe du temps que Gavin s’est infligé sur la tronche. Et la similitude avec des faits qui se sont déjà produits, avec la famille Bradford.

Le pire, c’est le mystère de cette mystérieuse carte comportant le nom de Gavin. Le même inspecteur l’a reçu, il y a 8 ans jour pour jour. C’est à n’y rien comprendre, et le policier commence à y perdre son latin.

Gavin commence donc à revenir sur les jours précédents le drame. Il explique le déroulement complet des évènements, jusqu’en arriver au pire.

Retour à Rosebud, le 8 septembre, jour où la famille Bradford passe à trépas. Et où Gavin rentre comme à l’habitude chez lui, en passant par le vidéoclub, pour une soirée familiale dont il ne veut pas. Une mère borgne, qui essaye de le protéger d’un beau-père violent. Et un demi-frère qu’il ne peut pas voir en peinture et s’amuse à taquiner régulièrement…

Le point sur le comics :

Avec cette couv floquée d’un jeu d’arcade qui t’attire comme un aimant. Et ces nuances de rouge et violet qui t’hypnotisent comme un chant liturgique, tu sais déjà que Nikopek, ne va pas faire dans la dentelle !!!

Le scénario d’Arcadium aux Éditions Ankama, débute sur un massacre, sujet principal de l’enquête. Puis, le lecteur est directement propulsé dans une reconstitution des faits. Tandis que nous remontons le temps, dans une ambiance totalement nébuleuse, thriller/fantastique, l’auteur passe en mode US année 70/80, où passent des cassettes de Metallica. L’ambiance est posée, et nous fait curieusement penser au “monde a l’envers de Vecna” ou à Christine, pour ceux qui connaissent.

Pendant qu’on nage, comme l’inspecteur, entre réalité, visions démoniaques, cauchemars. On nous maintient dans l’expectative jusqu’à la toute fin du récit, grâce au récit arachnéen, qui nous retourne le cerveau. On a l’impression d’avoir été pris dans une vague en rouleau, où l’on perd tous nos repaires. L’ambiance et les graphismes sont particulièrement anxiogènes avec ce style « slasher movie » à la John Carpenter.

La conclusion :

Tout au long de la lecture, on hésite entre « anomalie » temporelle, et monde parallèle. Rêve ou réalité, jeux d’arcades ou rites sataniques. Arcadium aux Éditions Ankama va vous retourner la tête, dans un one-shot obsédant, à l’atmosphère oppressante et au final glissant progressivement dans un cauchemar démoniaque !!!! Allez lit, « Joue… Et révèle-toi » !!!