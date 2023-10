Les 5 principales plateformes sécurisées pour l’achat de vues TikTok pour vos vidéos en 2023

Pourquoi acheter des vues pour ses vidéos TikTok ?

TikTok fait partie des réseaux sociaux les plus populaires du moment. Certains utilisateurs se connectent de manière quotidienne pour y poster du contenu, regarder les vidéos des autres utilisateurs ou encore interagir avec leurs abonnés TikTok.

Ce réseau social est si populaire que certains utilisateurs en ont fait leur outil de travail et sont devenus de grands influenceurs qui génèrent un certain chiffre d’affaires grâce à leurs abonnés TikTok.

Plus un profil compte de followers, plus il est influent car le contenu publié peut générer des milliers, voire des millions de vues dans certains cas.

Aussi, plus les vidéos génèrent des vues, plus elles augmentent la visibilité du profil TikTok qui les a publiées. Cela est un tremplin considérable pour chaque compte qui souhaite gagner en visibilité et en abonnés ou pour les entreprises souhaitant faire connaître leurs marques à une échelle plus grande.

Néanmoins, il existe un tel grand nombre d’influenceurs sur la plateforme qu’il peut être difficile de se faire une place sur la plateforme. C’est pourquoi, acheter des vues pour ses vidéos TikTok grâce à des sites web spécialisés peut s’avérer utile et donner un véritable boost à son compte TikTok.

Acheter des vues sur tiktok via Followerest est un des moyens les plus simples et bon marché de améliorer la popularité de son compte. Acheter des vues, des J’aime ou des abonnés TikTok fait partie des méthodes incontournables pour obtenir des résultats rapides.

En effet, grand nombre d’ influenceurs ont recours à cette méthode pour augmenter leur visibilité sur TikTok, ou sur d’autres médias sociaux. Examinons les meilleurs fournisseurs qui peuvent vous aider.

Quel est le top 5 sites pour acheter des vues TikTok ?

Voici le classement des 5 meilleurs sites pour acheter des vues:

🥇🏆Followerest 10 / 10 ⭐️ 🥈SocialsGrow 9.5 / 10 ⭐️ 🥉Achat Like 9.2 / 10 ⭐️ 4️⃣Sosfollowers 8.8 / 10 ⭐️ 5️⃣Snsfame 8 / 10 ⭐️

Le service proposé

Followerest obtient la meilleure note de ce classement car c’est le site web qui offre des services les plus complets et des produits de qualité tout en proposant des prix parfaitement abordables.

Les vues TikTok s’achètent sous forme de forfaits et chacun de ces forfaits comprend ses propres caractéristiques : quantité de vues achetées, temps de livraison, prix, etc.

Sur Followerest, il existe également des forfaits pour acheter des followers TikTok ou des likes pour son compte. Les utilisateurs peuvent aussi acheter en toute sécurité d’autres services pour leurs comptes sur d’autres médias sociaux.

Il existe des tailles de forfaits de vues TikTok pour répondre à chaque besoin des influenceurs, des marques ou des entreprises. Le service client est entièrement disponible pour répondre aux questions ou lever tout doute concernant son achat de vues TikTok.

Les prix

Les prix des vues TikTok et autres, tels que les abonnés ou les likes sont largement abordables. La plateforme propose souvent des promotions sur les prix initiaux, ce qui permet d’acheter des vues et d’ abonnés encore moins cher.

Pour les vues TikTok, les prix des forfaits varient de moins de 1 € pour les 50 vues mondiaux jusqu’à environ 445 € pour les 100 mille vues. Il existe des offres de services pour tous les besoins et les budgets des utilisateurs !

Le processus d’achat sur Followerest

Acheter des vues TikTok sur Followerest est très facile : sélectionner le forfait qui correspond le plus à votre besoin, puis ajouter le à votre panier.

Vous pouvez acheter plusieurs forfaits, ainsi que d’autres services, tels que des followers, des likes, etc.

Une fois que vous avez ajouté tous les services à votre panier, vous pouvez valider celui-ci. Vous devrez renseigner quelques informations afin que la livraison s’effectue correctement, puis vous pouvez procéder au paiement sécurisé.

Les vues TikTok que vous avez achetées, les abonnés ou encore likes seront livrés dans les prochains jours, voire les prochaines heures pour les plus petits forfaits !

Followerest est-il la meilleure choix ?

Oui! Followerest réuni les meilleures conditions qui permettent d’acheter des vues TikTok : les prix sont abordables, les vues sont de qualité, les utilisateurs ont le choix entre des services français ou mondiaux et la livraison rapide sont autant d’avantages qui font que ce site web est le meilleur de ce classement.

De plus, on peut également acheter ici d’autres services parmi une large gamme de choix, tels que des followers, des J’aime, des commentaires. Cela est également possible pour tout autre service dédié aux réseaux sociaux les plus populaires tels que Instagram, Youtube, etc.

Merci à produits de qualité et un service haut de gamme, les résultats apparaissent rapidement. Votre compte aura son activité augmentée en quelques temps seulement.

2. SocialsGrow

Le service proposé

La seconde plateforme de ce classement, SocialsGrow, est également un des meilleurs sites pour effectuer son achat de vues TikTok.

L’expédition rapide et les prix bas des packages sont les principaux atouts de cette plateforme. Les résultats sont rapides et l’achat de vues ou de followers TikTok est effectué et sécurisé.

Les prix

Les prix des services sont exprimés en livres sterling. Ils varient entre 0,99 £ pour 50 TikTok views, jusqu’à 20,99 £ pour 30 000 vues. Ces prix réduits sont dûs à des promotions en cours.

Le processus d’achat pour acheter des vues

Une fois que vous avez choisi le nombre de vues que vous souhaitez acheter pour votre contenu TikTok, vous pouvez valider votre choix grâce à un simple clic sur le bouton ‘Buy’.

Vous serez alors redirigé vers la page de validation, où vous pourrez entrer le lien vers l’URL de votre vidéo TikTok, ainsi que votre adresse e-mail.

Ensuite, vous pourrez passer au paiement de votre achat pour passer commande sécurisé. Une large gamme de moyens de paiement est mise à disposition pour les clients.

Les avantages d’acheter sur SocialsGrow

Cette plateforme propose d’acheter des services pas chers et de haute qualité. Les temps de livraison sont rapides et les vues arrivent seulement en quelques heures sur votre contenu (pour les plus petits forfaits).

Ici, l’achat de vues et d’autres services reste entièrement discret. Les données personnelles du compte ne sont partagées avec personne.

3. Achat Like

Le service

Le service proposé par achat-like permet aux utilisateurs TikTok d’acheter des vues et de booster leur compte grâce à une augmentation de la visibilité du contenu vidéo.

Sur cette plateforme, on peut aussi trouver d’autres services marketing consacrés à booster sa visibilité sur les autres plateformes tels que des abonnés, des likes, etc.

Une équipe de service client est à l’écoute et est disponible grâce à un service de chat en direct 24/7.

Les avantages et inconvénients

Le principal avantage de cette plateforme est qu’il est possible pour chaque client d’acheter jusqu’à 100 000 vues TikTok en un seul forfait. Ce service en grand format est idéal pour les utilisateurs et influenceurs possédant déjà une certaine audience avec un certain nombre de abonnés et de likes.

Le nombre minimal que l’on peut acheter sur ce site est de 1 mille vues, ce qui peut être un inconvénient quand on n’en n’a pas besoin d’autant. Un forfait de 1 mille vues représente déjà un nombre plutôt important, ce qui ne peut pas forcément correspondre à tout client.

Cela conviendrait principalement aux influenceurs ayant déjà une certaine communauté, aux entreprises ayant un certain nombre de abonnés TikTok ou encore aux marques populaires auprès de leurs abonnés.

4. Sosfollowers

Le service

Sosfollowers fait partie des plateformes spécialisées pour acheter des followers sur Instagram. Mais leur activité s’est étendue et ils proposent aussi une sélection de services concernant d’autres médias sociaux, tels que l’achat d’ abonnés, de likes, etc.

Pour les packs, il est possible d’en acheter de 100 à 50 000 views par pack. Les prix sont raisonnables et la livraison se fait de manière rapide.

Les avantages et inconvénients

L’avantage de cette plateforme est qu’il existe une option supplémentaire pour acquérir des followers en même temps que ses vues.

Avec un ajout d’un petit supplément budgétaire de quelques euros, un client a la possibilité de choisir cette option qui lui permet d’acquérir un certain nombre de followers par semaine pendant 1 mois.

En contrepartie, un des inconvénients de ce fournisseur est que les utilisateurs n’ont pas le choix d’opter pour des vues venant de comptes français. Les profils qui visualisent le contenu sont internationaux.

5. Snsfame

Le service

Des vues réelles, une livraison rapide et l’assistance client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C’est ce que propose ce site fournisseur pour acheter en toute sérénité son pack de vues.

Il est également possible de contacter directement le site pour un ajout de 5 000 views, simplement en leur envoyant un e-mail.

Les avantages et inconvénients

Ici, les prix sont intéressants et certains packs sont en réduction, ce qui est un avantage notable pour son budget. Il est également possible d’insérer un code de réduction au moment du checkout pour bénéficier d’encore plus de promotions.

Néanmoins, le principal inconvénient est que le plus petit forfait est d’au minimum 5 000 vues. Cela représente un certaine quantité de vues sur TikTok et toute publication n’a pas besoin d’autant de vues, surtout au démarrage d’un compte.

Mon achat de vues TikTok est-il sécurisé ?

L’achat de vues est sécurisé à partir du moment où il est effectué sur des sites fiables qui proposent des services de qualité.

Les sites évoqués dans cet article sont sans risques car les vues, ainsi que tout autre service achetés tels que des abonnés, des likes, etc. sont de haute qualité.

De plus, les paiements sont entièrement sécurisés et pour la plupart des sites, vous avez le choix entre différentes systèmes de paiement, ce qui renforce encore plus la sécurité lié au paiement.

A aucun moment ces sites ne vous demanderont de fournir un mot de passe. Méfiez-vous des sites qui vous demandent de fournir un quelconque mot de passe, il peut potentiellement s’agir de sites malveillants.

FAQ

A partir de quel nombre de views ma vidéo est-elle populaire ?

Le seuil de popularité sur TikTok peut varier considérablement en fonction de divers facteurs, tels que le contenu de la vidéo, la créativité et même les tendances du moment sur le réseau social.

Il n’existe pas de nombre de views spécifique qui détermine automatiquement qu’une vidéo est populaire, car cela dépend de la relative popularité de chaque utilisateur et des abonnés.

Cependant, en général, avoir des milliers de vues peut être considéré comme une bonne base de commencement pour une vidéo sur TikTok.

Mais pour être vraiment populaire sur une plateforme aussi utilisée, vous aurez probablement besoin de centaines de milliers, voire de millions de views et d’ abonnés.

Encore une fois, il n’existe pas de chiffre précis, car une quantification de la popularité varie entre une vidéo et une autre.

L’engagement qu’il soit sous une forme de likes, de followers, de commentaires ou de partages peut également être une source d’indicateur important de la popularité d’ une vidéo.

Est-il risqué d’avoir recours à un achat de vues TikTok ?

L’achat de vues sur TikTok ne comprend aucun risque à partir du moment où il est effectué de la bonne manière.

Tous les achats de services pour ses réseaux sociaux doivent entrer dans une stratégie de marketing. Acheter des vues sur TikTok ne doit pas être fait à la légère.

Il est important d’évaluer certains facteurs, tel que le nombre de views dont vous avez besoin, le nombre d’ abonnés que vous détenez avant de procéder à un quelconque achat et si vous avez besoin ou non d’ajouter des J’aime ou des commentaires.

Dans ce cas là, vous pouvez aussi acheter des followers, des J’aime ou tout autre service dont vous avez besoin. Attention toutefois à acheter la bonne quantité de vues, abonnés et de likes afin que celle-ci soit proportionnelle à la taille de votre profil TikTok. Il en est de même pour les autres médias sociaux.

De plus, il est important de continuer à publier des vidéos régulièrement et faire vivre son compte TikTok. En effet, si un utilisateur ne publie que très peu de contenu mais décide d’ acheter des followers ou des vues en grande quantité, alors il y a des risques que TikTok prenne des sanctions vis-à-vis du compte.

Le compte TikTok peut alors perdre des abonnés et aussi diminuer sa visibilité vis-à-vis de la communauté en général. C’est pour cela que chaque achat doit se faire avec un objectif spécifique.

Les vues TikTok achetées sont-elles réelles ?

Les vues TikTok sont réelles quand elles sont de bonne qualité et ne proviennent pas de faux comptes. En fonction des sites sur lesquels les vues sont achetées, la qualité peut être plus ou moins bonne.

Certaines plates formes fournisseurs de vues produisent des vues en masse provenant de faux comptes abonnés et ces vues n’étant pas de bonne qualité, elles peuvent directement affecter la notoriété du profil.

Néanmoins, les services des plateformes évoquées dans ce classement sont de bonne qualité et les vues sont réelles. Les abonnés TikTok ou les followers achetés pour d’autres médias sociaux sont également authentiques.

La livraison est sans risque et est faite graduellement afin de rester le plus naturel possible. Cela évite à votre profil de paraître suspect vis-à-vis de vos abonnés mais également de la plateforme en elle-même.

Quel est le top site pour acheter des vues TikTok ?

Les plates formes citées dans cet article représentent les 5 meilleurs services web pour acheter des vues TikTok. Chacun de ces sites offre un excellent produit marketing qui va donner un véritable boost à la visibilité de ses vidéos.

De plus, un contenu qui compte beaucoup de vues sur TikTok augmente certes la visibilité des vidéos publiées mais également la visibilité du compte en lui-même.

Parmi les meilleurs sites cités ci-dessus, Followerest est sans doute la meilleure service pour acheter des vues TikTok. Celle-ci regroupe tous les éléments nécessaires à une optimisation maximale de son compte grâce à l’achat de services marketing des réseaux sociaux qui sont à la fois pas chers et de bonne qualité.

Sur Followerest, il est également possible d’acheter des followers pour garantir un maximum de résultats positifs sur son compte. Cela est d’ailleurs recommandé afin de conserver un certain équilibre entre les vues des vidéos, les likes et les abonnés sur le profil.

En effet, un profil qui compte peu de followers mais beaucoup de J’aime ou de views sur les vidéos peut paraître suspect. Cela est également valable pour les autres plateformes.