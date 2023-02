Parfois, un album coloré et malicieux

Parfois est un album de Maxime Derouen, paru aux éditions Grasset jeunesse, fin janvier 2023. Un livre coloré, drôle, intelligent, imagé et malicieux, qui propose de découvrir la richesse des émotions et des sentiments. Un lapin coloré, se dévoile ainsi, aux jeunes lecteurs, suivant ses humeurs…

Parfois, le petit chien tacheté est joueur. Ainsi, son ombre prend la silhouette d’un chat, prêt à bondir. Le mot joueur écrit en bleu, reste le même pour compléter le fond de l’image qui correspond. Parfois, il est sauvage… Il peut courir tel un étalon libre et faire de grands sauts. Cette fois-ci, c’est le jaune qui est mis à l’honneur. D’autres fois, le petit chien est triste. Il est tout penaud, mais l’ombre de l’animal se transforme en crocodile, qui pourrait pleurer des larmes. Le vert est la couleur choisie pour ce sentiment particulier. Le petit chien est parfois en colère…

A chaque double page, un texte et des images semblent se répéter. D’un côté une phrase courte explique que parfois, le personnage est sauvage, triste, paresseux, joyeux… Ce texte fait face à une illustration, qui va illustrer le sentiment. Une couleur dans le texte est reprise pour le fond du dessin. Une mise en scène travaillée, avec le personnage qui s’exprime et une ombre qui vient renforcer cette émotion. En effet, l’ombre offre une silhouette différente et expressive, renforçant l’image de ce comportement, reflétant une émotion. C’est simple, très imagé, captivant, pour les jeunes lecteurs qui vont découvrir la richesse des sentiments. Une diversité folle, qui fait de chaque être humain des êtres uniques, et pouvoir ainsi s’accepter soi-même. Des facettes de personnalité qui se dévoilent, et que les enfants vont pouvoir certainement mieux comprendre et apprivoiser. Le dessin est simple, expressif et efficace.

Parfois est un livre drôle, coloré, intelligent, imagé et malicieux, qui vient aborder la diversité des sentiments. Un bel ouvrage, des éditions Grasset jeunesse, qui joue aux devinettes, avec les ombres, et la richesse et l’acceptation d’être soi, une personne unique.

