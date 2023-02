Nous vous donnons 6 conseils pour une prise de parole réussie lors de votre réunion

Prendre la parole en public est toujours un moment stressant, surtout lorsque l’on doit animer une réunion ou un séminaire. On ne sait jamais trop comment se comporter et comment on doit la présenter. Encore moins lorsque vous n’avez pas l’habitude. Afin de paraître plus à l’aise et plus décontracté, nous vous donnons 6 conseils pour être prêt pour le jour J.

Préparation de votre support

Une présentation lors de votre prise de parole est idéale car elle vous permet d’avoir un appui et d’avoir une bonne éloquence. C’est comme un repère qui vous guidera dans la construction de votre réunion.

Il faut que votre support ne soit pas trop chargé, assez sobre et avec quelques graphiques et chiffres clés pour illustrer vos propos. Plusieurs outils peuvent être utilisés comme Power Point, Google Slide ou pour les plus créatifs, l’outil de création Canva.

La prise de parole sera alors parfaite pour votre événement.

Structure pour votre discours

Il faut aller au plus simple possible et ne pas se prendre la tête lorsque vous travaillez votre discours. Votre structure doit se baser sur 3 piliers à savoir intéresser votre audience, la convaincre et ensuite la rassurer. C’est la base d’une bonne argumentation.

Pendant le discours, vous devez inclure des éléments qui parlent à votre audience tels que le message à faire passer, les objectifs attendus (en utilisant la méthode SMART) et les attentes que chaque personne doit pouvoir atteindre.

Repérage de votre salle de réunion

Afin d’être prêt pour le jour J, demandez au lieu de planifier une visite pour que vous puissiez repérer les lieux et ainsi, vérifiez si tout le matériel est opérationnel. Il ne faut pas négliger ces détails qui sont très importants.

En louant une salle de réunion , vous permettez à votre équipe de sortir du bureau et d’être plus focus. Cela permet également d’avoir des meilleurs échanges avec le public.

N’oubliez pas de vérifier que votre salle de réunion est accessible pour tout le monde, est bien localisée et propose un endroit détente pour les pauses. L’occasion pour tous de discuter et de créer du lien.

Adopter une bonne posture

2 ou 3 jours avant votre prise de parole en réunion, nous vous conseillons de répéter votre speech 1 fois par jour, d’écouter de la musique douce pour évacuer le stress et pourquoi pas de méditer en faisant quelques exercices de respiration.

Ces méthodes ont un effet de bien-être sur le corps mais aussi sur l’esprit. Le jour J, vous serez prêt à accueillir votre équipe avec le sourire et bien relaxé.

Regarder votre auditoire

Regarder son audience a un pouvoir qui permet de capter son public rapidement. Vous pourrez tout de même regarder vos notes histoire de ne pas perdre le fil. Si lors de cette réunion, vous êtes nombreux, pensez à interagir avec ceux du fond puis avec ceux de devant, assis au premier rang. Tout le public se sentira à leur place.

Pensez à votre langage non-verbal

Le non-verbal est un élément à ne pas négliger car si vous mettez les mains dans les poches ou que vous croisez les bras, votre public ne sera pas forcément réceptif et ne vous prendra pas très au sérieux.

Tout comme votre expression du visage, il faut penser à sourire afin de ne pas avoir l’air triste et pas motivé.

Le langage du corps se porte aussi sur votre voix à savoir votre rythme (ne parlez ni trop vite ni trop doucement), votre volume (parlez assez fort si vous êtes dans une grande salle) et les « expressions” (évitez les mots valises et les blancs qui durs trop longtemps)

La prise en parole lors d’une réunion n’est pas toujours évidente pour tout le monde car vous pouvez perdre vos moyens et ne plus savoir quoi dire. Ces 6 conseils efficaces vous aideront à assurer votre réunion. Bien sûr, il en existe d’autres, mais ce sont les 6 principales à retenir.