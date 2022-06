Pepper page sauve l’univers tome 1 aux Éditions Rue de Sèvres

Partagez





Pepper Page est une adolescente comme les autres. Pourtant, que ce soit au collège ou à l’orphelinat, elle ne trouve pas sa place. Personne ne la comprend vraiment. Son addiction pour les comics est souvent sujet à moquerie par les autres élèves. Car en 2421, plus personne ne lit ces bouts de papiers obsolètes ! Heureusement, elle a deux amies qui l’aident toujours à se sentir bien !

Mais, le jour où elle va passer une journée épique, son destin s’apprête à changer pour toujours !!!!

Un one shot jeunesse futuriste, inspiré par les comics de super-héros. Disponible depuis le 15 juin 2022 aux Éditions Rue de Sèvres.(+8)

Le décor :

2421, une capsule …

Dans sa petite chambre de l’orphelinat, Pepper, 15 ans, se plonge toujours dans les récits de son héroïne favorite Supernova. Elle réussit à se procurer cette version collector papier de ces aventures, qu’elle dévore dès qu’elle en a le temps.

Ou pas !!! Son robot de contrôle l’alerte sur l’arrivée imminente du vaisseau scolaire. Tandis qu’elle se remet à la lecture, une élève légèrement agressive l’interpelle. Celle-ci lui reproche son inscription au sport le plus populaire de la planète : les holo matchs. A son goût, Pepper ne s’investie pas assez, et rate pas mal les entraînements. Ce qui peut leur faire perdre leur dernière chance de rejoindre la compétition.

Pepper explique qu’elle n’a jamais voulu avoir de place au sein de l’équipe. Mais que le hasard fait qu’elle a été choisie, donc obligée d’y participer. Son interlocutrice perd vite patience et commence à la traiter de tous les noms !

L’agresseur est arrêté net dans ses menaces, par un sandwich volant. Les deux meilleures amies de Pepper sont là pour la défendre et faire taire cette Strona : Talli et Zola. Ce qui clôt rapidement l’incident.

Pourtant, après avoir à nouveau raté le match de qualification de l’équipe, Pepper et ses amies vont être prises en chasse par les joueurs. En se réfugiant dans le bâtiment des sciences, elles vont tomber sur leur Professeur, Killian. Et il est en pleine activité interdite. Une expérience gravitationnelle qui va rapidement mal tourner, changeant le destin de Pepper pour toujours !

Le point sur le comics :

Waou !! Une aventure cosmique, aux Éditions Rue de Sèvres, dans la digne lignée des « comics-books » ! Landry Q. Walker, qui a déjà bossé sur des titres comme Batman, Supergirl ou Star wars, nous offre ici un équivalent jeunesse. Le récit de la journée épique de cette jeune protagoniste orpheline et incomprise, Pepper Page, qui fait perdurer l’amour des comics.

Les problèmes des adolescents ne changent pas, même en 2421. On harcèle toujours ceux qui ne rentrent pas dans le « rang ». Qui sont différents ou trop timides ! Mais, là, le développement du scénario va beaucoup plus loin qu’un simple parcours initiatique classique pour la protagoniste principale. Pour mieux nous embarquer dans une aventure cosmique futuriste à souhait.

Un futur représenté par Eric Jones , fervent collectionneur de jouets anciens, ce qui vous laisse imaginer son potentiel créatif . Des graphismes « comics like » mais signés. Les décors gargantuesques avec des planches vous entraînant dans le « no man’s land » universel !

La conclusion :

Premier tome des aventures de Pepper Page aux Éditions Rue de Sèvres, l’éditeur mainstream en devenir ?! Un coup de cœur pour ce comics jeunesse ambitieux qui sent bon les comics books est reprend à merveille le style et le genre de récit, adapté ici aux pré-adolescents. On est déjà à fond pour la prochaine aventure, tant celle-ci nous a ravis. À bientôt, adorable Pepper pour de nouvelles aventures cosmiques !!