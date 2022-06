EQ fait partie des marques que j’affectionne tout particulièrement pour son engagement auprès de la nature et pour ses produits bien-être éco-conçus. J’ai récemment eu le plaisir de recevoir une sélection de soins et du matériel à utiliser durant une séance de yoga. Cela promet de délicieux moments en plein air, au cœur d’un environnement propice au repos et à la méditation.

EQ : « We Live, we Love, we Care » depuis 2011

EQ, c’est l’histoire d’un surfeur passionné qui décide de créer une marque à l’image de ce sport qui le fascine tant, le surf. En provenance de Biarritz, les produits proposés par EQ sont largement inspirés de cet univers, en cohérence avec le respect du milieu marin et de la nature en général. Pas étonnant donc que la plupart des soins soient éco-conçus, aux compositions naturelles, bio également et bien sûr made in France. EQ est persuadé qu’il est possible de faire du sport, de se détendre ou encore de se protéger du soleil dans le respect des hommes, des animaux et de la nature.

L’importance du sport chez EQ

La marque EQ est plus que jamais investie dans le respect de notre santé et celle de la nature. Mais il y a autre chose qu’elle continue de prôner fièrement : la pratique du sport. Pas étonnant donc de retrouver du matériel et des produits en rapport avec le surf, mais pas seulement. EQ possède également tout un univers autour du Yoga qui vaut le détour.

Le Pack Yoga : Un 3 en 1 idéal

EQ propose un Pack Yoga hyper bien pensé, dans le respect des engagements environnementaux et canon esthétiquement. Le but étant de se créer une bulle de douceur avant chaque séance. Il se compose d’un tapis de yoga, d’une brique en liège et d’une huile de massage chauffante. Et c’est exactement de ces produits dont on a besoin lorsque l’on débute le Yoga.

Je n’ai pas eu le plaisir de tester le tapis, néanmoins je peux vous dire qu’il est écologique et antidérapant. Son look est très sympa. Et comme je suis adepte de yoga tonique, je trouve indispensable qu’il soit stable. Sans surprise, sa composition est éco-responsable, on valide !

La brique en liège est une aide précieuse lorsqu’on veut parfaire des positions, notamment lorsqu’on peine à toucher le sol. Cela évite d’aller au-delà de ce que le corps peut réaliser à l’instant T, tout en ayant l’impression de réaliser sa position. Elle est donc composée à 100 % de liège naturel français, elle est antidérapante, elle adsorbe la transpiration que l’on peut avoir dans la paume des mains par exemple.

Enfin, on retrouve une huile de massage chauffante bio que j’ai trouvé super sympa. Déjà, elle sent divinement bon, elle est addictive. Elle fait double emploi, elle peut s’utiliser avant de faire du sport, pour vivifier le tout. Ou après la séance de sport, pour finir de se détendre, autour d’un massage par exemple. Sans surprise, sa composition est irréprochable, je la trouve géniale.

L’Huile Merveilleuse aux 6 huiles végétales bio

Et pour encore plus de plaisir, EQ propose d’autres produits en lien avec le yoga, à commencer par une « Huile Merveilleuse » aux 6 huiles végétales bio qui porte bien son nom. Déjà, elle sent tellement, mais tellement bon, incroyable comme elle est addictive. Elle hydrate la peau en profondeur, j’aime l’utiliser le soir avant la douche pour encore plus de plaisir. Ses huiles peuvent jouer un rôle protecteur après-soleil car elles sont non transformées, hyper sensorielles et propices au bien-être. J’aime beaucoup en mettre sur mes cheveux car ils ont tendance à être secs en été. Enfin, elle est certifiée bio et végan.

Crèmes solaires EQ

Je voulais aussi faire une parenthèse en vous parlant des produits solaires que propose la marque, des crèmes et sticks que j’ai eu l’occasion de tester et que je trouve géniaux. Sans surprise, leur composition est incroyable, certifiée BIO par Ecocert, avec des filtres d’origine minérale. On peut les utiliser sur le corps et le visage, ainsi que sur les enfants à partir de 3 ans. Mon produit chouchou, sans hésitation le « Stick solaire blanc SPF50+ », une vraie pépite. Il est facile à utiliser, on peut en remettre facilement une fois sortie de l’eau. Bref, il est top !

EQ est une marque qui vaut le détour, je ne peux que vous encourager à aller jeter un coup d’oeil aux différentes gammes de produits qu’elle propose. Si vous exercez du sport à l’extérieur, les produits solaires vont vite devenir des atouts majeurs pour la santé de votre peau.