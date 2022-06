Deyrolle et Gründ – Mes premières leçons de choses

Mes premières leçons de choses est une nouvelle collection des éditions Gründ, qui s’associent à la maison Deyrolle, pour proposer de superbes imagiers nature, aux jeunes enfants. La poule et autres drôles d’oiseaux et Le rhinocéros et autres animaux à protéger, sont deux livres à découvrir, parus en avril 2022.

La poule, le coq et l’œuf sont les premiers éléments à découvrir, du premier imagier. Il est expliqué que les poules, comme les autres oiseaux, sont ovipares, elles pondent donc des œufs. Pour cela, le coq tourne autour de la poule pour la séduire. Ensuite, ils s’accouplent, et l’œuf de la poule sera ainsi fécondé par le coq. Un poussin pourra naître.

C’est par la forêt d’Asie que débute la découverte d’espèces à protéger, et plus particulièrement le rhinocéros d’Asie. Sa corne unique peut être dangereuse, elle est portée par le mâle et la femelle. Le rhinocéros unicorne vit dans les marécages. L’animal barrit et grogne. Dans la forêt d’Asie, il y a aussi le tigre et l’orang-outan à protéger, comme partout dans le monde, certains animaux, si l’on ne fait rien, pourraient disparaître.

La collection invite les jeunes lecteurs à découvrir le monde, les sensibiliser à la nature et à la protection de l’environnement. A travers ces imagiers cartonnés et adaptés aux petites mains, les enfants apprennent à reconnaître les animaux et les différentes espèces, leurs modes de vie, leur développement, leurs caractéristiques… Iconographie est très riche, avec ce partenariat avec la maison Deyrolle, qui offre un trait réaliste, une image fascinante et belle, détaillée et riche. Le texte est simple, proposant des phrases courtes, avec le vocabulaire nécessaire aux enfants afin de comprendre et d’apprendre à leur rythme.

La poule et autres drôles d’oiseaux et Le rhinocéros et autres animaux à protéger sont deux imagiers de la collection Mes premières leçons de choses, des éditions Gründ. Des livres adaptés aux tout-jeunes enfants, proposant des imagiers très nature, beaux, élégants, riches et curieux.

