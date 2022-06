Le mirage de la croissance verte est une bande dessinée, entre documentaire et fiction, d’Anthony Auffret, parue aux éditions Delcourt, en mai 2022. Un album d’actualité, riche et captivant, qui vient apporter ses lumières sur la croissance, l’écologie, la préservation de notre environnement…

Au Palais de l’Elysée, le 29 juin 2020, le président Emmanuel Macron explique devant une assemblée qu’ils ont décidé de placer l’écologie au cœur du modèle économique, en faisant le pari de l’investissement dans les transports, les énergies, les technologies de demain. Le président partage ce choix, mais il constate qu’il n’est pas proposé de ne plus produire… Devant sa télévision, un homme écoute attentivement le président. Derrière lui, sa femme lui demande de bien vouloir changer de chaîne. L’homme explique que c’est important, que le président répond aux propositions de la convention citoyenne pour le climat… Par une porte spatio-temporelle, un vieil homme arrive. Il demande que l’on éteigne la télé. Doc affirme qu’il y a un problème à régler. Pendant ce temps, le gendre lui explique que les problèmes du climat vont bientôt se résoudre…

Le récit est découpé en plusieurs chapitres, proposant ainsi de se pencher sur plusieurs thèmes autour de l’avenir économique et écologique, de la planète et de la France. Alors qu’Arnaud croit en un futur meilleur, suite au discours d’Emmanuel Macron, il est rapidement contredit par son beau-père, Doc, qui peut voyager dans le temps, et vérifier ces dires ! La bande dessinée, riche et documentée, propose ainsi de comprendre ce qu’est la croissance, l’écologie, la préservation de l’environnement, tout en vérifiant si tout est compatible et réalisable. Ainsi, les idées et convictions des uns et des autres s’entrechoquent, dans cet album percutant, enrichissant et intéressant. Le récit est également dense, car il y a tant à dire, à décrire et à démontrer ! Le sujet est sensible et d’actualité, il plaira à un grand nombre de lecteurs, car ce ton léger, et les quelques notes d’humour. Le dessin est simple, expressif et efficace.

Le mirage de la croissance verte est un album, des éditions Delcourt, qui propose un sujet au cœur des débats sociétaux actuels, mais aussi des préoccupations d’une grande partie de la population, qui ne sait pas toujours quoi penser, qui n’est pas toujours bien informée…

lien Amazon