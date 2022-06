Comment numériser une école ?

Vous devez commencer par créer du contenu numérique pour les enseignants, les élèves et les parents !

Créer une nouvelle culture numérique à l’école

Une révolution technologique est en train de se produire au sein de nos établissements d’enseignement, en raison du développement de l’internet et des technologies numériques qui changent tout, y compris les méthodes d’apprentissage et le matériel pédagogique (en particulier la création et la distribution de ressources d’apprentissage en ligne).

Une “e-school” nous permettra de créer une culture scolaire numérique, où tous les éléments d’une école traditionnelle – enseignants, élèves, et même leurs parents – sont capables de communiquer entre eux en utilisant les mêmes outils.

Dans une école en ligne, nous devons nous concentrer sur le développement des compétences de nos élèves, ainsi que sur la formation des enseignants, afin qu’ils puissent devenir des “mentors numériques” efficaces, capables de conseiller et d’orienter leurs élèves et leurs parents par le biais des réseaux sociaux ou d’Internet (plateforme d’apprentissage en ligne) et des applications mobiles (applications).

En outre, si nous voulons que nos enfants réussissent dans la vie, il est important qu’ils développent les aptitudes et les compétences nécessaires pendant leur enfance, telles que la créativité, la pensée critique, la résolution de problèmes et la prise de décision (entre autres), qui nécessitent l’utilisation de médias numériques, afin de réussir au 21e siècle, et pas seulement lorsqu’ils atteignent l’âge adulte !

Autrefois, les enseignants utilisaient des manuels et des cahiers en papier, mais aujourd’hui, nous disposons également d’ordinateurs et de tablettes, avec de nombreux types d’applications à leur disposition (nous avons déjà vu comment cela a changé la façon dont les enseignants enseignent), comme par exemple l’ent bordeaux ou l’ent HDF.

Il est évident qu’aujourd’hui, les enfants sont toujours connectés à la technologie, et il est impossible d’imaginer revenir à une époque où les enfants ne savaient pas comment utiliser un ordinateur ou tout type d’appareil électronique.

Les réflexions sur l’école ne se limitent pas au numérique, puisque le numérique est arrivé, nous en sommes tous conscients, mais quel sera son impact sur nos élèves ? Et sur le système éducatif dans son ensemble ? Nous pensons que l’école doit être au centre de ces questions.