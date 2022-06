Les Petits Bains de Provence – Produits d’hygiène à la qualité artisanale

Les Petits Bains de Provence est une marque que j’ai d’abord remarquée dans certains rayons de parapharmacie, puis j’ai eu l’occasion de la tester très récemment. Elle propose des produits d’hygiène aux multiples senteurs, savons solides et liquides, gels douche, bombes de bain, gommages et laits pour le corps. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur la marque, vous êtes au bon endroit !

Les Petits Bains de Provence : Une marque authentique

Les Petits Bains de Provence, comme son nom l’indique, a vu le jour en Provence, au cœur de paysages doux et colorés. Et s’il fallait définir la marque en un mot, je dirais authenticité. Chaque produit a été élaboré via une technique assez ancestrale, à savoir une cuisson au chaudron sous la responsabilité d’un maître savonnier au savoir-faire reconnu par la Chambre des Métiers. Je ne suis donc pas surprise que les produits qu’elle propose soient élaborés à partir de matières premières d’origine naturelle, sans paraben, sans huile de palme et sans graisse animale. J’ai été agréablement surprise par la diversité des parfums, il y en a clairement pour tous les goûts. Quant aux conditionnements, ils sont généreux : flacon pompe de 1L, 500 ml ou 100 ml.





Les gels douche surgras sans savon Les Petits Bains de Provence

La marque propose de nombreux gels douche surgras sans savon, enrichis en glycérine végétale qui permet d’hydrater la peau plus en profondeur. En tant qu’adepte de gels douche depuis de nombreuses années, j’avais envie de les tester pour me faire un avis. Plusieurs senteurs me faisaient de l’œil, la vanille par exemple ou encore la rose. Et puis j’ai eu envie de sortir de ma zone de confort en testant deux senteurs plus qu’audacieuses, à savoir Magnolia et Pop.Corn.

Rendez-vous à la fête foraine !

Peut-être êtes-vous surpris de voir qu’il existe une senteur pop.corn pour un gel douche ? Vous n’êtes pas le seul, à tel point qu’au départ, j’étais un peu décontenancée. Puis, je me suis renseignée, et j’ai vu que la marque aimait les challenges et qu’elle a sorti une gamme en édition limitée sur le thème de la Fête Foraine. Les gels douche qui composent cette gamme sont parfumés au sucre d’orge, à la praline, à la pomme d’amour, aux berlingots, à la barbe-à-papa et aux pop.corn.

Mon avis

Que dire si ce n’est qu’il sent réellement le pop.corn à tel point que c’est presque déroutant au départ, parce que j’ai eu l’impression de me laver le corps avec de vrais pop.corn. Après plusieurs utilisations, j’ai réussi à m’habituer. Par contre, si vous n’êtes pas fan de cette odeur du départ, passez clairement votre chemin car elle est d’une authenticité folle. Pas trop sucrée, non-chimique, peu entêtante. Vous l’aurez compris, je n’ai pas été transcendée par l’odeur, néanmoins l’effet sur la peau est agréable, délicatement parfumée, elle semble même hydratée, je valide !

Magnolias for ever

Quant au parfum Magnolia, que dire si ce n’est qu’il est parfaitement bien dosé. Très agréable, il détend instantanément. Je trouve qu’il sent bon l’été tout simplement, il me donne envie de chanter à tue-tête sous la douche !

Les gommages pour le corps Les Petits Bains de Provence

Les gommages pour le corps font également partie de mon quotidien. Je trouve qu’il n’y a rien de plus délassant. J’aime ce geste de gommer ma peau, je la sens purifiée, douce et prête à recevoir mes soins. J’étais donc ravie de voir que Les Petits Bains de Provence en proposait également.

Au programme, plusieurs senteurs bien sûr, à commencer par la coco/vanille, lagon, le fruit du dragon et passion. Soit, de l’exotisme à l’état pur, de quoi donner l’impression qu’on est en plein cœur d’une île, c’est chouette, encore plus en été. J’ai eu le plaisir de tester le gommage corps fruit du dragon. Je l’ai beaucoup aimé ! Il s’agit en fait d’un gommage doux, qui se transforme en lait au contact de l’eau. La peau est douce et parfumée. Il se compose de poudre de coco, d’huile d’abricot, de cires d’abeille et de carnauba.

Les Petits Bains de Provence ne cesse de se renouveler autour de nouveautés surprenantes. Je ne peux que vous encourager à suivre la marque et vous laissez tenter par une senteur qui vous parle. Et pour les aficionados de bains, la marque propose des bombes de bain, n’hésitez pas à aller jeter un coup d’oeil, vous allez vous régaler !