Le 61e Festival de Télévision de Monte-Carlo aura lieu du 17 au 21 juin

Le Festival de Télévision de Monte-Carlo approche à grands pas. Du 17 au 21 juin, les passionnés de télévision et de séries se donneront rendez-vous en Principauté pour voir leurs vedettes préférées, assister à des séances de dédicaces et à des projections en avant-premières. Cette année, le public aura également la possibilité de voir les films en compétition, qui concourront pour les nymphes d’or décernés samedi.Voici le programme !

Un jury prestigieux

Pour départager les séries venues de neuf pays du monde entier en lice cette année dans la catégorie fiction, le jury sera présidé par le comédien Neal McDonoughe (The Flash, Minority Report, American Horror Stories). Il sera entouré d’Adriana Karembeu, de l’actrice Joséphine Joubert (Meurtres au Paradis) ou encore de l’acteur serbe Darko Peric (A Perfect Day, La Casa de Papel).

La sélection “Documentaires et Actualités”, présidée par la PDG de National Geographic Jill Tiefenthaler, compte 9 réalisations dont un film consacré à l’opposant russe Navalny et un deuxième mettant en lumière le parcours de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.

Il y aura également le Prix Spécial du Prince Rainier III. « Elle est complétée par deux Prix Spéciaux, attribués par des organisations partenaires, dont les lauréats sont sélectionnés parmi tous les programmes inscrits à la Compétition des Nymphes d’Or », comme l’a affirmé le Festival.

Le festival inaugure un nouveau prix : la Nymphe d’Or du Meilleur Espoir International qui sera décerné à l’acteur Théo Christine.

De nombreuses avant-premières

Lors de la cérémonie d’ouverture, seront projetés les deux premiers épisodes de la série Last night, inspiré du roman au succès international d’Alex Scarrow avec notamment Matthew Fox, Joanne Froggatt et Tom Wlaschiha.

Le public pourra également découvrir les premiers épisodes de Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites, adaptation du roman à succès de Marc Lévy, en présence de l’écrivain et d’une partie du casting : Jean Reno et Alexandra Maria Lara.

Il sera aussi possible d’assister aux projections des programmes en compétition, le plus souvent en présence du casting : Private Affair, The Terminal List, Trom, Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, Made In Oslo, Romance of Ida, Martha Liebermann, The Tourist, Les Eclaireurs de l’eau, Sur le front : quand le désert avance et Méditerranée : l’odyssée pour la vie. Le public aura par ailleurs la chance de pouvoir découvrir en avant-première Pékin Express : duos de choc, ainsi que le documentaire Souffles de vie.

Des rencontres et des séances de dédicaces

Comme chaque année, le festival a prévu des séances de dédicaces pour rencontrer les vedettes des séries préférées du public : Demain nous appartient, Ici tout commence, Plus belle la vie, Scènes de Ménages, En famille ou encore les Feux de l’Amour et Amour, Gloire et beauté qui fêtera ses 35 ans sur le Rocher.

Durant toute la durée du festival, une fan zone accueillera le public et proposera de nombreuses animations.

Rendez-vous du 17 au 21 juin au 61e Festival de Télévision de Monte-Carlo. Pour plus de renseignements sur le programme : www.tvfestival.com