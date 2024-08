Pierre de Coubertin – Entre ombre et Lumière – Éditions Steinkis

Partagez





Si vous ne savez pas d’où viennent les Jeux olympiques modernes, voici un récapitulatif de leurs origines ! On parle de Pierre de Coubertin, aristocrate à l’image controversée, qui eut l’idée d’importer plus que l’éducation physique dans les écoles, avec des idées, au départ, utopistes et pacifistes à propos du sport.

Une biographie mettant en scène un personnage complexe et ambigu. Mais également les difficultés auxquelles il se heurte pour le rétablissement des Jeux olympiques !

Histoire complète, et d’actualité, parue le 25 avril aux Éditions Steinkis. (+12)

Le décor :

Il y a bien longtemps, dans la Grèce Antique…

Un jeune éromène amoureux du nom de Pélops demande la main de la fille du roi Oenomaos. Celui-ci le défit dans une course de char. La sentence : le perdant meurt, comme les treize autres prétendants précédents !!!

Aidé par son ancien amant, Poseïdon, et avec beaucoup de ruse, il gagne la course ! Le roi meurt, et pour expier son crime, Pelops décide d’instaurer : Les Jeux olympiques.

Mais est ce bien lui, l’instigateur de ce mouvement. Peut-être était-ce Héraclès, ou Iphitos ?…

Quoi qu’il en soit, c’est certainement vers 350 av-JC, qu’un stade est construit afin de donner tous les honneurs aux jeux. Les hommes sont enduits d’huile d’olive, et de sable.

Le vainqueur reçoit tous les privilèges, et la cité qu’il représente également !! Les femmes ne peuvent concourir, mais il existe pour elles, d’autres jeux, les Héraia, qui se déroulent deux semaines après ceux des hommes.

Mais c’est en 393 avant notre ère, que l’empereur romain Théodose Ier décide de mettre fin à ce qu’il considère comme des rites païens !

Il faudra attendre 1896, pour que la première célébration des Jeux modernes renaît à Athènes, grâce à l’intervention du Baron Pierre de Coubertin …

Le point sur la BD :

Une œuvre aussi complexe et ambiguë que son personnage aux Éditions Steinkis. Xavier Bétaucourt s’empare des prémices de l’histoire des Jeux olympiques, déjà bien équivoque, à travers les illustrations un brin caricaturale de Didier Pageot.

Après une brève mise en bouche, on passe aux années 1936, en pleine montée du fascisme avec des jeux dévoyés de leur but initial. S’ensuit une rétrospective de la création des jeux, avec toutes les difficultés rencontrés par ce Pierre de Coubertin. Qu’elles soient géopolitiques, visionnaires, raciste et/ou misogynes.

Les auteurs n’embellissent en aucun cas le personnage ambigu qui anime la controverse pendant un temps. Le ton est pertinent et il est très intéressant de suivre le cheminement de cette création plus que d’actualité. Et celle de son créateur, en nous permettant d’avoir une vision diversifiée, sans influencer notre jugement de lecteur. Les décors et vêtements d’époques sont extrêmement bien rendus.

La conclusion :

Une œuvre intéressante qui permet de connaître le personnage dans tous ces paradoxes. Le titre, Pierre de Coubertin, entre ombre et lumière, déjà significatif, axe véritablement le sujet polémique de cette biographie publiée aux Éditions Steinkis. Aux lecteurs de se faire leur propre idée du personnage, dans le contexte historique, mais également, de découvrir le concept initial particulièrement pacifiste, et son détournement au fil du temps.