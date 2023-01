Quels sont les différents sacs en cuir de Dupond Durand ?

Les cuirs italiens sont réputés mondialement pour leur qualité exceptionnelle. Cela s’explique par le fait que les maîtres artisans du pays sont formés dans les écoles spécialisées où ils apprennent les techniques de tannage ancestral, que ce soit à Vénétie ou en Toscane. Cette matière première est ensuite utilisée pour concevoir des sacs modernes et luxueux comme vous pourriez le voir sur notre boutique en ligne. Découvrez toutes nos gammes de maroquinerie.

Les cuirs utilisés en maroquinerie

En visitant notre site, vous verrez des sacs effets conçus à partir de peaux de croco ou de serpents. Mais, vous pourriez aussi voir des sacs stylés comme le nubuck, irisé ou à frange.

Les sacs croco

Les sacs en cuir effet croco proposent une allure exotique. Ils sont généralement réservés à des clientèles élitistes et haut de gamme à cause de leur prix élevé. Mais auprès de notre plateforme, vous trouverez sûrement en le sac en cuir effet croco qui vous plaît à un prix abordable.

Les sacs en cuir effet croco montrent des écailles plates et rectangulaires avec effet croco. Ils sont reconnaissables grâce à la présence de mini-pores sur chaque écaille. Être en possession d’un sac en cuir effet croco apportera de la singularité à votre allure puisque la matière est rare. De plus, ils sont tendances, surtout si vous sélectionnez des modèles colorés qui sortent des couleurs ordinaires comme le noir.

Les sacs serpents

Les sacs en cuir effet serpents sont à la fois résistants, légers et souples. En touchant l’élément, vous remarquez une similarité avec le papier. Pour ce qui est du motif et des couleurs, sachez que ces deux critères dépendront de l’espèce de serpent qui a servi en tant que matière première. Lorsque le cuir provient du python, vous remarquerez par exemple des écailles solides et rugueuses sur vos sacs.

Côté coloris, vous avez la possibilité d’utiliser l’outil de recherche avancé sur notre plateforme pour trouver la teinte idéale à vos besoins. Il y a par exemple des cuirs noirs, rouges, camel ou taupe. Nous vous offrons aussi l’occasion d’adapter vos achats selon votre profil, car nous proposons une multitude de modèles. Vous pourriez voir des sacs élégants pour aller au travail ou en cours.

Découvrez notre large variété de sacs

Les amateurs de Sacs en Cuir et Bijoux pétillants trouveront une large gamme de produits sur notre catalogue tels que les sacs cabas ou les sacs en bandoulière. Nous vendons aussi des sacs conçus pour porter votre téléphone et même des sacs à dos en cuir. Voici quelques articles fabriqués à l’aide de cuir premium que vous pourriez commander sur notre boutique. :

Les sacs à main

L’accessoire de mode est doté d’une anse. Cette dernière est de différentes formes et tailles. L’anse sert à tenir le sac avec les mains ou l’épaule. Ici, lorsque vous envisagez d’utiliser les sacs à main sur les épaules, privilégiez les modèles équipés d’une anse large. Au contraire, les courtes anses seront pratiques si vous aimiez porter le sac avec votre main. Bien entendu, il existe des modèles qui constituent un compromis entre les deux options.

Les sacs à bandoulière

Les sacs besace ressemblent étrangement à une sacoche puisqu’ils sont dotés d’une ouverture au milieu. Selon les historiens, les sacs bandoulière étaient déjà visibles sur les pèlerins dès le moyen-âge. Toutefois, ces modèles anciens brillaient davantage par leur côté pratique qu’esthétique. De nos jours, le style de ces sacs a fait l’objet de nombreuses modifications. Les fabricants de sacs ont ainsi préservé le côté fonctionnel sans pour autant lésiner sur le côté artistique. L’avantage des sacs à bandoulière est que vous n’avez pas besoin d’utiliser vos mains. De plus, ils sont capables de transporter des charges importantes. De ce fait, vous pouvez intégrer à l’intérieur du sac des cahiers, livres et même un vêtement chaud pour aborder la soirée avec sérénité.

Les sacs cabas

L’accessoire est proposé avec une allure simpliste et un format moyen. Cependant, il ne faut pas vous fier à sa dimension puisque ce sac est capable de transporter à l’aide de ces poches une multitude d’objets du quotidien tels qu’un porte-document, un portefeuille, un mascara ainsi que vos parfums préférés. Les sacs cabas disposent d’une ouverture large et ils sont peu profonds. Vous parviendrez alors à y sortir l’élément qu’il vous faut sans trop de peine.

Sac vintage ou moderne ?

Les produits en cuir sont intemporels. En effet, ils maintiennent leur aspect plusieurs années et nécessitent peu d’entretien. Dans notre boutique, vous pourriez même voir des sacs vintage. Ils s’illustrent par une allure délavée qui provient d’un phénomène de vieillissement appelé la patine. Cette dernière octroie une teinte spécifique à chacun des sacs de la catégorie « ’sac vintage »’. La patine donne donc un caractère unique aux sacs, vous disposerez ainsi d’un modèle unique. C’est d’ailleurs ce côté vieillot qui apportera du cachet à l’accessoire pour femme. Et si vous n’êtes pas trop porté sur les cuirs rétro, vous pourriez aussi dégoter des sacs modernes et élégants en quelques clics.