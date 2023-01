Tout ce que vous devez savoir pour jouer aux jeux de casino en ligne au Canada

Au Canada, les jeux de casino en ligne et physiques sont un passe-temps très réputé. Après les paris sportifs, les jeux de casino sont l’activité qui passionne le plus le public canadien. Il est vrai que le gouvernement du pays a une position très libérale sur le sujet et que certaines provinces possèdent même leurs casinos physiques.

Dans cet article, nous nous intéressons à l'essor des jeux d'argent en ligne et à la façon d'accéder à ce loisir lorsque l'on réside au Canada.

Législation des jeux d’argent en ligne au Canada

Les lois sur les sites de jeux d’argent au Canada sont assez libérales. Depuis 1970, toute personne résidant sur le territoire canadien a le droit de jouer à des jeux d’argent et d’entrer dans un casino, si la personne a dépassé l’âge légal qui est de dix-huit ans révolus.

En ce qui concerne les jeux d’argent en ligne, les règles sont similaires. Les jeux d’argent en ligne ont connu un essor formidable depuis les années 2000, et ils sont accessibles dans toutes les provinces, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile.

Une régulation favorable à tous les jeux d’argent en ligne

Il existe un lieu au Canada dont le business principal est de réguler et autoriser les jeux d’argent sur l’ensemble du territoire. Située près de Montréal, la Kahnawake Gaming Commission est chargée de donner les autorisations aux sites de jeux d’argent afin qu’ils fassent le bonheur des joueurs.

Créée en 1996, la commission encadre la plupart des jeux comme le poker, le blackjack, la roulette et les machines à sous. À ce jour, on compte plus de 150 sites internet régulés par la Kahnawake Gaming Commission.

Les méthodes de paiement les plus populaires

Sur Internet, il existe de nombreuses méthodes pour déposer de l’argent sur les sites de jeu en ligne. Au Canada, le service Interac est le plus utilisé par le public pour effectuer des transactions rapides et sans souci. Le service existe depuis 1984, et il s’agit de la méthode de virement la plus populaire du pays.

Les sites d’argent en ligne acceptent également les cartes de crédit et des portefeuilles électroniques pour déposer et transférer des gains du site jusqu’à votre compte en banque. Si vous avez un doute, n’hésitez à consulter la page des paiements d’un site de casino.