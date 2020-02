Teenage Mutant Ninja Turtles – Vengeance, seconde partie

Vengeance, seconde partie est le neuvième tome de la série Teenage Mutant Ninja, paru aux éditions Hi Comics, en janvier 2020. Une bande dessinée de Tom Waltz, Kevin Eastman et Mateus Santolouco, qui offre un final magnifique et dynamique.

Dans leur repaire, les tortues et leur père sont entourés par d’étonnantes mouches-robots. Elles ont pour mission de tuer le rat. Splinter et ses fils combattent comme ils peuvent cette nuée d’insectes robotisés. Ils essaient, également de protéger le corps de leur frère, Donnie. Léonardo a alors une idée, puisque les insectes en veulent à Splinter, il faut l’évacuer. Aussi, il lui demande de se retrancher dans au sous-sol. Avec Raph, ils partent tous les deux pour le sous-sol, faisant confiance au plan de Léo. Mike et Léo restent pour mettre à terre les derniers robots volants, avant que Mike reste pour veiller sur le corps de son frère alité, et que Léo ne reparte à la recherche de Raph et de leur père. Mike est bientôt surpris par la venue du Frérobot, qui n’est autre que l’esprit de Donnie, dans une tortue-robot. Le corps de Donatello est téléporté sur l’île de Burnow, avant que les deux frères puissent rejoindre aider les leurs.

Le récit, toujours découpé en chapitres, est plein de rebondissements et de surprises. La bande dessinée est toujours aussi bien écrite, avec de l’action, des temps de pause, de réflexions, mais aussi une narration et des paroles travaillées. Les éléments continuent à se mettre en place, pour laisser place à la vengeance. Mais une décision inattendue, pour protéger l’honneur du clan Foot, va permettre aux deux vieux ennemis de s’affronter dans un ultime duel. L’histoire est épique et captivante, avec des héros plus que déterminés, un père très sage et un maître qui va donner raison à sa petite-fille. Malgré ce final en apothéose, la série ne se termine pas là, et bien des secrets et mystères sont encore à découvrir. Le dessin est toujours aussi plaisant, avec un trait vif et dynamique, un découpage efficace et des scènes d’action travaillées.

Vengeance, seconde partie est le neuvième tome de la série Les Tortues Ninja, une bande dessinée aussi surprenante que dynamique, offrant un final magnifique, inattendu, plein de rebondissements et de surprises, un univers épique à découvrir.