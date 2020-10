Tizombi – Mondes cruels

Mondes cruels est le quatrième tome de la série Tizombi, des éditions Bamboo. Une bande dessinée de Christophe et William, parue en octobre 2020, dans laquelle on retrouve avec plaisir ce héros qui a du mordant, pour une nouvelle aventure.

Margot se remémore les quelques fois où elle a failli y passer, depuis qu’elle vit dans le cimetière. Il y a eu d’abord cette mémé, lorsqu’elle mettait son linge à sécher, qui heureusement était édentée. Une autre fois, il y a eu ce débile de motard, qui a réussi à planter ses dents dans le bijou de cheville de la belle. Enfin, elle ne parle même pas de toutes les fois où elle a été attaquée par des meutes. Heureusement la jolie gothique à l’œil, mais ça aurait pu mal tourner. Puis, elle s’adresse à Tizombi, expliquant qu’elle a vraiment besoin de se sentir en sécurité. Elle tremble devant trois grands, costauds et musclés zombies, alors que le petit dévoreur la laisse ainsi, frissonnant pour sa vie. En effet, la situation n’a pas forcément l’air maitrisé. Il affirme qu’il a très bien capté et qu’il part de suite chercher encore d’autres gardes du corps !

Après quelques gags d’une page, c’est une véritable histoire à suivre, une aventure pleine de rebondissements, vers des mondes à découvrir. Tizombi a disparu et Fatal et Margot partent à sa recherche tandis que Tékaté et Tribiade restent au cimetière pour le surveiller. Ainsi les héros s’enfoncent dans un caveau, dans un souterrain, s’en allant visiter un monde parallèle. La bande dessinée est pleine de surprises, bien découpée, offrant des références du genre à découvrir, plutôt amusants et plaisants. Cette nouvelle lecture propose de s’immerger un peu plus dans le monde et l’univers de Tizombi, avec des personnages qui se révèle aussi. Les gags s’enchainent toujours, même dans cette aventure, et le petit dévoreur, ainsi que son ami, ne manquent jamais une occasion de se mettre quelque chose sous la dent ! Le dessin est toujours agréable, expressif et rond, avec un univers coloré.

Mondes cruels est le quatrième tome de Tizombi, des éditions Bamboo, un nouvel album qui propose une véritable aventure, faite de gags évidemment, mais aussi bourrée de références et de crocs, dans laquelle l’univers du petit zombie se dévoile un peu plus.