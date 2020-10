Hana Ghezzar continue son combat pour la prévention et crée un filtre COVID spécial Algerie

Hana Ghezzar est une animatrice TV et Radio d’origine algérienne. Elle a commencé son parcours en faisant des études de commerce puis a créé très rapidement DZ People magazine en Algérie. Passionnée depuis toujours par les médias, elle devient journaliste puis présentatrice et travaille dans plusieurs médias français et internationaux comme Canal Algérie. Elle anime aujourd’hui une émission sur France Maghreb 2 qui s’appelle Le Shot des cultures écoutée en France et au Maghreb et aborde des thèmes de société.

On a pu retrouver Hana Ghezzar sur un post de son Instagram avec un filtre créé représentant un masque aux couleurs du drapeau d’Algérie afin de faire passer un message d’amour à ses concitoyens « protégeons nous et aimons notre pays ». Cette célèbre animatrice lutte pour l’ouverture des frontières avec un hashtag qui aide les algériens à retrouver leur famille. Elle n’hésite pas à mettre en avant les atouts de différentes cultures que ce soit occidentale ou orientale en réunissant des invités de différentes cultures afin de promouvoir l’entraide, l’égalité et le partage.

Le filtre à eu un franc succès auprès des algériens qui ne cessent de l’utiliser , elle souhaite qu’il serve à une utilisation dans de meilleures circonstances que celle du covid19 , comme pour les célébrations de victoires ou pour encourager les équipes de football ou de sport en général lors de compétitions