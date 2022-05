Voyage merveilleux au Pays Basque

“Il était une fois“, voici comment pourrait débuter cet article qui semble s’apparenter à un conte de fée, dont l’histoire ce situerait au cœur d’une région tellement magnifique qu’elle doit sortir tout droit de l’imagination d’un tableau de Renoir ou Monet.

Il fait beau en ce printemps sur les routes des Landes en direction du Pays Basque, les paysages traversés sentent bon les vacances, le lâcher prise. Après quelques kilomètres les paysages landais laissent petit à petit place à une végétation différente qui semble nous ouvrir les bras alors que les Landes s’éloignent avec ses pins, ses champs d’asperges, ses maisons si typiques et intimistes.

Voici que s’offre alors, les paysages du Pays Basque, ses vallons, ses vallées, ses maisons blanches comme la neige aux touches de rouge tableau idyllique d’un Louvre à ciel ouvert.

Le but de ce petit voyage s’appelle Itxassou, un joli petit village au cœur du Pays Basque intérieur.

Ce village est bien connu grâce à un petit fruit : la cerise noire. Capitale mondiale de ce délice si délicat et goûtu, la cerise donne, au printemps, des aires de Japon à ce village basque avec ses cerisiers en fleurs : un tableau vivant qui aurait pu inspirer les Impressionnistes.

Itxassou un histoire chaotique

Itxassou est occupé dès la protohistoire, et la typologie que nous lui connaissons aujourd’hui apparait en 1264, mais c’est sous la Révolution française que son histoire la plus sombre apparait, proche de la frontière avec l’Espagne et suite au refus de la population de se battre ses habitants seront déportés dans les départements limitrophes.

Comme beaucoup de villages Basques, Itxassou est un village très étendu, découpé en plusieurs quartiers. Sur les hauteurs, domine l’église d’architecture basque, datée du 17ème siècle elle est entourée de son cimetière à tombes discoïdales et tabulaires, typiques des cimetières basques.

Au centre du bourg, proche du Fronton se trouve le centre d’évocation du village ATEKA. Ce centre propose aux visiteurs une découverte d’Itxassou, son patrimoine historique, sa faune, sa flore, sa gastronomie et bien sur la cerise, l’entrée y est gratuite.

Natura 2000

En plus de la cerise, Itxassou est aussi le village de l’arbre têtard du Pays Basque qui est un témoin privilégié de l’histoire de cette région ainsi qu’un enjeu de biodiversité.

Cet arbre est un véritable refuge exceptionnel pour la biodiversité, notamment grâce à ses cavités où peuvent nicher pollinisateurs et autres insectes, oiseaux, chauve-souris, reptiles, petits mammifères. Le têtard, cet arbre que nous pourrions qualifier d’arbre rustique fournit donc de nombreux services à l’écologie locale.

La Maison Bonnet d’Itxassou l’âme basque

Il existe, au cœur, du village, à coté du Fronton, une maison, qui, à elle seule résume l’âme basque. Lorsque la porte de la Maison Bonnet est ouverte c’est l’hospitalité basque qui vous ouvre les bras. Sourire, gentillesse ainsi que belles et bonnes choses baignent cette maison. Ce n’est pas qu’un Hôtel, restaurant où vous entrez, c’est avant tout chez des amis, des parents, pour qui vous êtes les trésors à choyer.

Les chambres avec vue sur la place du Fronton ou la montagne sont un raffinement où la main de la maitresse des lieux à su décorer avec un gout d’artiste chaque chambre (petite note particulière pour les cousins “bayonnais”).

Cette maison cache également un autre secret, son restaurant. A l’mage de l’hôtel le restaurant propose une cuisine tellement raffinée, locale, belle dans l’assiette, éclatante en bouche, en fait séjourner à la Maison Bonnet ce n’est pas admirer un tableau mais c’est être au sein de ce chef d’œuvre.

Véritables amoureux de leur village et de l’histoire de leur région, la famille Bonnet sera votre meilleur guide pour vous enseigner le site à voir, le village à ne pas manquer, la petite chapelle oubliée, le petit producteur incontournable….

Après le diner au restaurant Bonnet, avant de rejoindre sa chambre, à la tombée de la nuit, se balader dans le village au milieu de ces maisons blanches c’est comme être dans du coton qui prépare à un sommeil doux c’est déjà plonger dans un rêve.

Ces quelques jours passés dans ce petit bourg basque et à la Maison Bonnet sont une parenthèse enchantée, un conte de fée que l’ont aimerait ne jamais voir s’arrêter.