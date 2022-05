Sanseverino au Blues à Jarnioux

Installé depuis sa création en 2002, dans un cadre bucolique, face au château médiéval, Blues à Jarnioux évolue à travers tous les blues avec un défilé de générations appartenant à la scène pop-Woodstock comme à la nouvelle scène et ses nombreux groupes poursuivant le même esprit transcendant le Blues. S’y sont déjà produits : Ten Years After, Ana Popovic, Nine Below Zero, Doctor Feelgood, Elliott Murphy (l’an dernier), etc.

Cette année, le samedi 18 juin dès 17H00, Blues à Jarnioux dispose d’un plateau prestigieux avec en tête d’affiche : SANSEVERINO dans un répertoire “bluesy” précédé de Sophie Malbec et de Rozedale.

L’association Patrimoine et Initiatives Doréennes (PIDo) qui organise ce festival, a prévu toutes les commodités nécessaires à la réception des centaines de spectateurs amateurs de blues qui viennent chaque année. Le parc communal, en pente douce vers la scène donne un aspect rustique et convivial à ce festival qui mobilise un grand nombre de bénévoles motivés par le plaisir d’apporter une animation de qualité au petit village de Jarnioux.

Buffet et buvette sur place.

Renseignements :

blues ajarn ioux@ gmail .com