Dans cet article, nous allons partager 2 destinations en Europe à découvrir en été.Ce sont deux villes idéales à découvrir quand il fait beau, durant la haute saison. Cela s’explique par le fait que leur climat n’est pas très favorable en hiver en raison du froid et de la pluie.En revanche, ce sont des villes incroyables pour passer du bon temps si vous y allez entre le mois de juin et le mois de septembre.

1 – Amsterdam

Amsterdam offre une grande variété d’activités pour les visiteurs, que vous soyez intéressé par l’histoire, la culture, la nature ou la vie nocturne.

Tout d’abord, Amsterdam est une ville intéressante en termes de musées.

Le Rijksmuseum est le musée le plus connu. vous pourrez y découvrir une vaste collection d’œuvres d’art néerlandaises, dont la célèbre “La Ronde de nuit” de Rembrandt.

Il y a aussi le Musée Van Gogh où vous pourrez explorer la vie et l’œuvre du célèbre peintre néerlandais Vincent van Gogh.

Enfin, toujours concernant les musées de la ville, le musée Anne Frank vous permettra de visiter la cachette où Anne Frank et sa famille se sont cachées pendant la Seconde Guerre mondiale et de découvrir son journal.

L’avantage d’aller à Amsterdam en été est que vous pourrez faire une croisière sur les canaux.

La capitale des Pays-bas est l’occasion de faire une croisière relaxante sur les canaux d’Amsterdam pour admirer les maisons typiques d’Amsterdam, les ponts pittoresques et les monuments emblématiques de la ville.

Si vous aimez les balades, vous pouvez aller au quartier rouge.

Explorer ce quartier est un moment unique! Il est connu pour ses bars, mais aussi pour son histoire et son architecture unique. Vous pourrez y manger dans un restaurant en terrasse si vous y allez durant la haute saison.

Vous pouvez aussi vous balader dans les parcs, à commencer par le Vondelpark. Il s’étend sur 48 hectares, dans le sud-ouest de la ville! C’est typiquement l’endroit qui est plus intéressant de découvrir l’été quand il fait beau.

Enfin, si vous êtes sportif, vous pouvez faire une balade à vélo. Il est très simple de louer un vélo et d’explorer la ville à la manière des locaux. Amsterdam est une ville très conviviale pour les cyclistes. On dit d’ailleurs qu’il y a plus de vélos que d’habitants à Amsterdam!

2 – Londres

Londres est une ville riche en histoire, en culture et en divertissements. Quand il fait beau, nous vous conseillons d’aller découvrir les plus beaux monuments de la capitale. Cela inclut Big Ben et le Palais de Westminster (Houses of Parliament), la célèbre Tour de Londres, le London Eye (la grande tour), le Tower Bridge ainsi que le Buckingham Palace.

Si vous aimez les musées, Londres va aussi beaucoup vous plaire.

Parmi les musées de renommée mondiale, il y a le British Museum, la National Gallery ainsi que le Musée d’Histoire Naturelle.

Surtout, en été, à Londres, le plus agréable reste de se promener. Vous pouvez par exemple vous promener le long de la Tamise. Se balader le long des quais de la Tamise est incroyable quand le climat est favorable. C’est aussi l’occasion de visiter des attractions comme le Tate Modern et le Shakespeare’s Globe Theatre.

Par ailleurs, vous pourrez profiter des parcs de la capitale anglaise pour vous promener avec vos proches ou vos amis. Cela peut être au Hyde Park qui est le parc le plus célèbre de Londres. Vous pourrez aussi aller au Richmond Park qui s’étend sur 955 hectares et qui est enregistré en tant que Réserve naturelle.

Si vous avez un budget limité, sachez que le plus simple reste d’utiliser le métro londonien pour aller d’un monument à un autre, ou d’un parc à un autre. Les endroits les plus connus de la ville sont très bien desservis par les transports et vous vous déplacerez facilement de cette façon.