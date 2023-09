Les meilleures plages d’Europe et ce qu’il faut emporter

Lorsque les vacances d’été approchent, il est temps de trouver un endroit ensoleillé avec des plages fabuleuses où vous pouvez vous amuser et vous détendre en toute tranquillité. Réputées pour leur aspect paradisiaque, les plages d’Europe ont la particularité d’offrir une large variété de destinations balnéaires. Que vous alliez choisir les rivages de l’Atlantique ou les côtés Méditerranéennes, il est également important de savoir quels sont les éléments essentiels dont vous devez emporter pour profiter de vos journées à la plage.

Les équipements incontournables à emporter à la plage

Afin de passer une expérience agréable à la plage, il est nécessaire d’emmener les bons équipements. Pour ranger tes affaires sur la plage, l’idéal est d’opter pour des mini bas ou mini sacs. Ces derniers sont stylés et peuvent contenir une serviette, un smartphone, des tongs, des bijoux, etc. À part ce petit sac, il est également indispensable d’avoir une protection solaire telle que le chapeau, les lunettes ou encore les crèmes solaires. Étant donné qu’il fait toujours chaud au bord de la mer, il ne faut pas oublier d’acheter une bouteille d’eau. Pour ceux qui vont y aller en famille, les jouets pour enfant, un ballon et un grand parasol sont incontournables.

Quelles sont les meilleures plages d’Europe ?

River Cruise au Portugal

Reconnu pour ses eaux cristallines et ses côtes pittoresques, le Portugal est un pays qui possède l’une des meilleures destinations balnéaires européennes. Grâce à sa beauté naturelle, le River Cruise Portugal fait parti des endroits les plus admirés par les touristes. Les visiteurs peuvent naviguer sur la mer tout en explorant les formations rocheuses ainsi que les côtes. Qu’il s’agisse de vacances en famille, de sortie avec des amis ou d’une escapade en amoureux, le River Cruise Portugal offre une expérience mémorable au cœur de la nature.

Plage de Bolonia

Considérée comme l’une des meilleures plages d’Europe, la plage de Bolonia est localisée sur la côte de l’Espagne. Avec ses dunes de sable exceptionnelles et ses eaux claires, elle propose un cadre spectaculaire à tous les vacanciers à la recherche de détente. Vu qu’elle est appréciée pour son ambiance paisible, elle est donc idéale pour les personnes qui veulent s’échapper des agitations de la ville. Par ailleurs, différentes activités sont disponibles sur les lieux, de la baignade dans les eaux de la méditerranée jusqu’à la visite des ruines romaines de Baelo Claudia.

Île d’Elafonisi

Île grecque située au sud-est de la Crète, l’île d’Elafonisi est connue non seulement pour ses plages remarquables, mais également ses eaux turquoise rappelant les Caraïbes. À part la plongée en apnée, la baignade et la détente au bord de la mer, vous pouvez faire des randonnées afin de découvrir des vues panoramiques sur toutes l’île. N’oubliez pas d’emporter vos mini bas pour ranger vos objets personnels.

Calanque d’En-Vau

Faisant partie des plus belles plages d’Europe, la Calanque d’En-Vau se trouve au sud de la France, près de la ville de Cassis. Ses falaises escarpées, son paysage à couper le souffle et ses sables fins en font un paradis pour les touristes. Établie au bout d’une vallée d’environ 2,5 km, cette calanque est aussi prisée par les amoureux d’escalade. Afin de vous rendre sur les lieux, vous pouvez y aller en bateau, en voiture ou bien à pied (à peu près 1 heure 30 de marche).

Cala dai Gabbiani

Catégorisée parmi les meilleures plages d’Europe et du monde, Cala dei Gabbiani est une destination incontournable sur la côte italienne. Sur la plage, la mer azur et le sable doré sont en parfaites harmonies. Hare de sérénité et de tranquillité, Cala dei Gabbiani est recommandée pour les vacanciers en quête de relaxation. Si vous avez envie de découvrir ce petit coin de paradis, il faut louer un bateau privé ou monter sur les bateaux qui partent du port touristique de Santa Maria Navaresse, Cala Gonone et Arbatax.

Plage de Laga

La plage de Laga, nichée dans la ville d’Ibarrangelu en Espagne, est une plage de 574 mètres ouverte sur la mer. Sur place, vous pouvez retrouver des infrastructures conçues pour accueillir les touristes. À titre d’information, ce sont surtout les surfeurs qui viennent sur cette plage puisque les vagues y sont régulières. Néanmoins, il est possible de faire de la voile, du canoë-kayak et d’autres sports nautiques sur la plage de Laga. Dans le cas où vous êtes à la recherche d’un endroit unique pour passer vos vacances, vous pouvez opter pour cette destination.