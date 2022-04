A Nice, le centre commercial NICETOILE accueille trois nouvelles enseignes

Avec une centaine de boutiques et restaurants, NICETOILE est une véritable destination shopping et gourmande en plein centre de Nice. Récemment, de nouvelles enseignes se sont installées : Haribo, le royaume des bonbons adulé par les petits et les grands, la Boulisterie Guinguette Store, un concept store avec pétanque, prêt-à-porter et spécialités niçoises ou encore (RE)SHOP, un concept de seconde main original et unique.



Trois nouvelles boutiques viennent étoffer l’offre existante : NICETOILE accueille désormais Adidas Originals, Rituals et KIKO Milano, trois enseignes qui viennent compléter l’offre shopping au coeur de Nice.

(RE)SHOP, une boutique “seconde main”

Inaugurée en décembre 2021, la boutique (RE)SHOP propose un concept de seconde main original et unique au cœur de NICETOILE. Une mode plus éthique qui offre une nouvelle vie auxvêtements et accessoires et qui s’inscrit dans les nouvelles habitudes de consommation responsable. Devant le succès grandissant du concept, (RE)SHOP s’agrandit et déménage dans un espace plus grand où la mode s’exprime à travers 3 corners différents destinés aux femmes, aux hommes et aux enfants.

Depuis le 27 mars, les clients de NICETOILE pourront découvrir les vêtements et accessoires de l’influenceuse niçoise Marlène qui, après un mariage raté dans l’émission de M6, “Mariés au Premier regard”, a retrouvé l’amour dans les bras du journaliste niçois Sébastien Serrano. Parmi les pièces mises en vente au sein de la boutique, des vêtements du quotidien, des tenues de soirée et une pièce maitresse : sa robe de mariée portée dans l’émission de M6. Son compagnon proposera lui aussi son vestiaire avec des vêtements et accessoires pour hommes.

Le cœur sur la main, Marlène a décidé de reverser le montant total de la vente à l’association UVDO – Une Vie de Ouf dont elle est marraine. Initiée par Florian Gautier, également ancien candidat de l’émission Mariés Au Premier Regard, l’association a pour but de réaliser le rêve des enfants atteints de maladies orphelines.