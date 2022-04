Le Nice Jazz Festival vient de dévoiler sa très belle programmation

Le Nice Jazz Festival est de retour ! Ces deux dernières années ont été particulièrement difficiles : on se souvient qu’en 2020 l’édition avait été annulée et qu’en 2021 le festival s’était tenu dans une configuration réduite, seulement sur la scène Masséna. Cette année, les amateurs de jazz et de musique vont être comblés. Cette nouvelle édition, qui aura lieu du 15 au 19 juillet, s’annonce riche et variée.

Vendredi 8 avril, Sébastien Vidal, directeur artistique du Nice Jazz Festival, a dévoilé la programmation de cette édition très attendue. Il y aura du jazz évidemment au Théâtre de Verdure avec notamment Avishai Cohen, Kenny Baron ou Mélody Gardot mais aussi de la pop avec Deluxe, Clara Luciani, du R’nB avec H.E.R et du rock mâtiné de jazz avec Iggy Pop qui viendra présenter son nouvel album. Voici le programme :

Vendredi 15 juillet :

Scène du théâtre de verdure : Emile Parisien, Nduduzo Makhathini, suivis de Christian McBride et le quintet Inside Straight

Scène Masséna : Lady Blackbird reprendra Nina Simone, puis ce sera au tour de Curtis Harding de faire vibrer le public avec sa soul teintée de rock, de blues, de gospel et de R&B. Enfin, Ibrahim Maalouf, venu plusieurs fois au Nice Jazz Festival, présentera son nouvel album « Capacity to love » pour clôturer la soirée.

Samedi 16 juillet :

Scène du théâtre de verdure : Gabi Hartmann, Samy Thiébaut puis Kenny Baron.

Scène Masséna : The Brooks, venus du Québec ouvriront la soirée. Ils seront suivis de la chanteuse et comédienne Fatoumata Diawara, qui avait enflammé la scène Masséna avec Mathieu Chédid en 2018. Enfin, Clara Luciani fera danser le public avec « La Grenade » et les titres de son nouvel album « Coeur ».

Dimanche 17 juillet :

Scène du théâtre de verdure : le pianiste et compositeur américain Emmet Cohen sera suivi d’Anne Paceo qui viendra présenter son nouvel album « S.H.A.M.A.N.E.S ». Enfin, la soirée s’achèvera avec Avishai Cohen et sa musique envoûtante.

Scène Masséna : la soirée sera placée sous le signe de la fête avec d’abord Hypnotic Brass Ensemble puis le groupe Deluxe viendra enflammer la scène Masséna avec leur énergie communicative, leurs moustaches et leurs costumes brillants et colorés. Enfin, le groupe Parcels clôturera la soirée.

Lundi 18 juillet :

Scène du théâtre de verdure : une soirée pleine d’élégance attend le public avec le pianiste franco-arménien Yessai Karapetian, le trio de Gérald Clayton et enfin Melody Gardot, qui viendra présenter son nouvel album en collaboration avec le pianiste Philippe Powell.

Scène Masséna : place aux femmes pour cette avant-dernière soirée avec, dans un premier temps, Lous and the Yakuza, puis la chanteuse Celeste et enfin H.E.R qui vient de remporter deux Grammy Awards.

Mardi 19 juillet :

Scène du théâtre de verdure : la soirée débutera avec Samara Joy, digne héritière de Billie Holiday, puis il y aura Michel Portal et enfin l’artiste coréenne Youn Sun Nah qui revisitera son nouvel album avec une formation voix-basses-guitares-claviers.

Scène Masséna : la première partie de soirée sera placée sous le signe de la musique cubaine avec Cimafunk. Puis, ce sera au tour de Marcus Miller, qui n’est jamais venu au Nice Jazz Festival, de monter sur scène. Enfin, Iggy Pop clôturera cette édition 2022 et présentera son nouvel album aux accents de jazz expérimental.

Les tarifs :

Du 11 avril au 11 mai, un tarif de 40 euros la soirée est proposé. Ce sera 45 euros après le 11 mai.

Tarif réduit : 32 euros.

Tarifs enfants : gratuit pour les moins de trois ans ; de 3 à 10 ans 5 euros et de 10 à 16 ans 20 euros.

Pass deux jours consécutifs : 75 euros.

Pass 5 jours : 175 euros.

La billetterie ouvrira lundi 11 avril.

Pour plus de renseignements sur la programmation : https://nicejazzfestival.fr