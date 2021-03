ACM Laboratoire Dermatologique prend soin de nos peaux sensibles

Nous avons récemment eu l’occasion de découvrir la marque ACM qui depuis 20 ans propose des soins dermo-cosmétiques répondant à tout type d’exigence cutanée. Reconnue dans le cadre de la dermatologie, elle possède plusieurs gammes de produits ciblés, dédiées aux peaux normales, sensibles, réactives ou encore atopiques.

ACM : L’expertise avant tout !

Depuis plus de 20 ans, ACM travaille main dans la main avec des experts pour répondre aux besoins cutanés de chacun. Une équipe de dermatologues, biologistes, chimistes qui pensent chaque produit autour d’une rigueur scientifique et pharmaceutique. Les produits ACM ont une place de choix dans les rayons de parapharmacie. Ils répondent aux éventuels soucis dermatologiques sans forcément passer par la case dermatologue. Pas étonnant donc que la marque soigne et ajuste ses formulations pour chaque produit qu’elle propose.

Un souci cutané = Une solution avec ACM

Nous sommes nombreux à souffrir de problèmes de peau sans forcément réagir pensant que “cela va passer…”. C’est pour cette raison qu’ACM a eu envie de créer une large gamme permettant de guider l’utilisateur jusqu’au soin approprié. Il suffit de se rendre sur la e-boutique pour constater la forte quantité de produits proposés. L’idée étant de répondre à nos besoins du moment : le cuir chevelu qui démange, les ongles qui se cassent, les rougeurs cutanées, les tâches, le manque d’hydratation, le stress, les imperfections, etc.

Mon avis sur la marque – Test

Pour tout vous dire, je ne connaissais absolument pas la marque ACM car je n’ose pas toujours me rendre dans les rayons de parapharmacie dans l’idée de régler mes problèmes toute seule. Pourtant, cela peut rendre de vrais services étant donné l’attente pour avoir un rendez-vous chez le dermatologue. En m’intéressant à la marque, j’ai été agréablement surprise par tous les produits proposés, très ciblés, faciles à repérer, car ils portent tous un nom en rapport avec le souci cutané dont on peut souffrir.

J’ai eu le plaisir de tester deux produits, à savoir :

Le nouveau Sérum Intensif anti-oxydant DUOLYS.CE

Le shampoing apaisant SEDACALM

Le nouveau Sérum Intensif anti-oxydant – Gamme « Anti-âge/Anti-rides »

Étant donné que je vous dis tout, je vais être très franche, je n’aurais jamais acheté ce sérum. Pour quelle raison ? Aucune idée… Et puis, je me suis dit : allez, on tente, on ne sait jamais. Et franchement, j’ai bien fait. J’ai a-do-ré ce sérum !

Alors dit comme ça, cela peut paraître too much, mais cela fait tellement longtemps que je recherche un sérum non-étouffant pour ma peau, pas trop froid, qui n’a pas d’odeur chimique, laissant ma peau douce et hydratée sans forcément mettre un soin riche par la suite. Eh bien j’ai trouvé cela et même plus ! Depuis que j’utilise le sérum, mes ridules sont estompées, donc bien hydratées, et mon teint est bien moins terne. L’utilisation est très agréable puisqu’il ne colle pas du tout, il sèche quasi immédiatement. Ma peau réactive s’y retrouve complètement, à tel point que je me laisserai bien tenter par un autre produit de la même gamme, le soin hydratant anti-âge en formulation légère.

Le shampoing apaisant SEDACALM

Si comme moi vous souffrez de dermite séborrhéique alors vous comprendrez de suite mon désarroi… Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit d’une ou de plusieurs plaques de sécheresse sur le cuir chevelu qui apparaissent de façon chronique provoquant des démangeaisons avec son lot de pellicules, merveilleux !…

Le shampoing apaisant SEDACALM vient en renfort de ce genre de souci puisqu’il est doux, nettoie, hydrate et apaise les cuirs chevelus sensibles.

Alors, pour avoir tout essayé, je dois dire que je suis agréablement surprise par ce produit. Pendant 2 semaines de stress intense, mon cuir chevelu était dans un état lamentable. Lorsque j’ai utilisé le shampoing pour la première fois, je l’ai senti assaini et pour une fois mes cheveux étaient souples (contrairement à d’autres shampoings du même type que j’ai pu essayer et qui les séchaient atrocement. J’ai donc été ravie de découvrir le shampoing que je continue d’utiliser. Il a une douce odeur de frais, le cuir chevelu gratte bien moins. Je pense qu’il faut utiliser ce genre de produits sous forme de cure, je serai susceptible de le racheter, c’est certain.

La marque française ACM a su nous séduire par son expertise forte qui répond aux bobos du quotidien que ce soit pour notre peau, nos cheveux ou encore nos ongles. Nous continuerons de suivre ses actualités avec grand plaisir !