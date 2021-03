Comment bien choisir son assurance auto

En France, vous devez obligatoirement faire assurer votre voiture pour vous protéger en cas d’accident, de panne ou encore de problèmes juridiques. Toutefois, il existe une cinquantaine d’assureurs qui se font concurrence. Il devient compliqué de faire son choix surtout si vous n’y connaissez absolument rien. Voici quelques astuces pour bien choisir votre assurance automobile.

Choisir sa formule en fonction de ses besoins



Généralement, il existe 3 types de niveaux. Tout d’abord, l’assurance au tiers est censée vous couvrir pour le strict minimum. Cette assurance est obligatoire pour votre responsabilité civile. Nous trouvons ensuite l’assurance intermédiaire qui doit couvrir un peu plus de dommages comme par exemple le bris de glaces. Enfin, la dernière formule est l’assurance tous risques. Votre assureur doit être en mesure de vous couvrir. Vous devez déterminer quel niveau est le plus intéressant pour vous. Si vous roulez très peu, une simple assurance au tiers doit couvrir. Au contraire, si vous tenez à votre voiture et que vous roulez beaucoup, il est préférable de se tourner vers la formule tous risques.

Comparer les franchises



Si votre voiture est abîmée, vous allez devoir payer une franchise. L’assurance rembourse ensuite le reste de la facture. Sans aucune surprise, plus vous payez de franchises, moins vos mensualités sont élevées. Toutefois, en cherchant à économiser, vous devez être certain d’avoir de l’argent de côté pour pouvoir payer les réparations au cas où. Ce critère est à prendre en compte lorsque vous allez comparer les différentes assurances.

Le prix



Tout le monde sait que les jeunes conducteurs et les automobilistes ayant un malus doivent parfois payer une fortune en assurance. Vous n’avez certainement pas envie de sortir 100 euros par mois si vous roulez bien et que le risque d’avoir un accident est faible. N’hésitez pas à utiliser un comparateur d’assurance pour trouver le meilleur prix dans votre situation.

Penser au parrainage et aux réductions



Si vous choisissez de vous assurer dans la compagnie d’assurance de votre famille, vous pouvez obtenir une réduction pouvant aller jusqu’à 10 % s’il s’agit d’un parent. De même, si vous mettez votre assurance habitation en même temps dans le contrat, vous pouvez obtenir une réduction non négligeable. Aujourd’hui, il est même possible de se faire rembourser une partie de ses mensualités grâce au cashback ou en installant un boîtier capable d’analyser votre façon de conduire. Faites bien attention à ce détail en choisissant votre assureur.

Choisir ses options



Si vous habitez dans un quartier où les vols de voitures sont fréquents, n’oubliez pas de prendre l’option. Pareillement, si vous prenez souvent l’autoroute, prenez l’option remorquage. Ces petits détails représentent seulement quelques euros supplémentaires sur la facture, mais peuvent vous sauver le moment venu.

La réputation

Les assureurs ont la réputation d’être des escrocs. Il ne faut pas en faire une généralité. Avant de choisir votre assureur, renseignez-vous sur eux. Lisez les commentaires disponibles sur Internet et demandez autour de vous. Si vous voyez qu’un assureur a fait la sourde oreille à la suite d’un accident pour ne pas rembourser, suivez. Il est recommandé de se tourner plutôt vers les grands groupes comme l’assurance automobile Groupama.