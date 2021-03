Béb’Ilis , 8 étudiantes pour confectionner des trousseaux pour les bébés prématurés

Béb’Ilis c’est le projet de 8 étudiantes en première année de licence Sciences Sanitaires et Sociales à Ilis (Faculté d’Ingénierie et Management de la santé) de Lille. Ce projet a pour but de confectionner des trousseaux de vêtements, des gigoteuses, des couvertures, des bavoirs et des carrés odeurs pour les bébés prématurés du Centre Hospitalier de Calais. Pour réaliser ces trousseaux nous sommes en partenariat avec l’association “Les fées bonheur”.

Nous organiserons également un live Facebook le 5 mai 2021 pour avertir des comportements à risque pouvant potentiellement amener à une naissance prématurée. Des professionnels de santé interviendront pour répondre à toutes les questions des participants. Nous sommes actuellement à la recherche de sponsors et de bénévoles pour nous aider à avancer dans l’espoir d’atteindre nos objectifs d’ici fin avril. Nous pouvons assurer le financement de la matière première comme la laine et le tissu. N’hésitez pas à nous contacter sur tous nos réseaux sociaux pour plus d’informations : – Instagram:beb.ilis – PageFacebook:Béb’ilis

– Mail:projetbebilis@hotmail.com En partenariat avec :

– Les fées bonheurs – Meilleurtaux . Com

– Boum média

– MDL lycée Coubertin – L’Atelier 801