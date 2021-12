D’adorables lectures pour les plus petits chez Splash Éditions !

Partagez





Connaissez-vous une petite souris qui n’aime pas les dents ? ou un yéti qui n’aime pas la neige ??? Avec cette collection adorable aux éditions Splash, vous allez rencontrer plus d’un personnage qui n’a pas envie de faire comme les autres !! Et pourquoi pas me direz-vous ? !!!

La petite souris qui n’aimait pas les dents et Le yéti qui n’aimait pas la neige, deux nouvelles histoires pour les plus petits, à découvrir depuis le 29 Septembre 21 aux Éditions Splash, ainsi que pleins d’autres copains/copines !!!

(c’est l’heure de l’histoire du soir ? Ça tombe bien !!)

Le décor :

Alors que les souris doivent normalement récolter les dents cachées sous les coussins des enfants, en voilà une qui commence à être lassée de leur comportement !! Entre ceux qui ne les lavent pas correctement, et ceux qui ne sont pas contents de la pièce laissée sous l’oreiller, notre petite souris se demande bien pourquoi les enfants ne sont plus aussi « faciles » qu’avant. Elle qui voulait seulement se construire un beau château étincelant de blanc, c’est raté ! Sans brossage, les dents qu’elle récupère sont toutes cariées.

Aussi, elle a vite fait d’essayer de trouver une solution, pour ne plus faire ce travail ingrat !!

Mais, tout n’est pas si simple que ça !!!

Tandis qu’au pôle Nord, Raymond, le yéti, a un sérieux problème avec le froid. Pas commun pour un abominable monstre des neiges !!! Pourtant, comme la petite souris, il va lui aussi chercher des solutions, pour que plus jamais, il ne soit embêté par cette substance blanche et froide !!! Et, comme elle , tout ne va pas se passer comme il le veut !!!

Le point sur les recueils :

Une série pour les touts petits que Séverine de la Croix scénarise avec beaucoup d’humour et de tendresse. Elle permet aux enfants de comprendre que quelquefois, on peut ne pas être fait pour ce qu’on nous demande. Grâce à ses personnages, elle vulgarise le fait de ne pas rentrer dans les « moules » de la société. Puis, montre avec dérision, qu’il existe toujours des solutions. Même si elles ne sont pas parfaites !!! Les expressions qu’elle emploie sont vraiment amusantes. Comme par exemple : « Bougre d’esquimau à la crème fouettée « ou « Crotte de souris à la ciboulette » !!

Les illustrations de Pauline Roland, et ses vignettes toutes en rondeurs, expriment la douceur et la protection. Ses bulles dans lesquelles les personnages évoluent, sont expressi​ves​ à souhait pour une compréhension totale des petits textes qui les précèdent.

C’est mignon, frais et tellement ludique, pour que les enfants « non conformes » comprennent qu’il n’y a aucune gravité !!! On est tous conquis ici par ses deux nouveaux titres aux éditions Splash !!!

La conclusion :

Des recueils conséquents, dont les histoires font même sourire les parents !! Vous aimerez rencontrer Le yéti qui n’aimait pas la neige et La petite souris qui n’aimait pas les dents, car, dans cette collection chez Splash Éditions, on aime tout simplement ne pas faire comme tout le monde !! Bientôt, une vingtaine de personnages tous plus amusants les uns que les autres, avec ces deux qui viennent s’y rajouter, pour le plaisir des enfants qui liront avec plaisir cette série pleine de fraîcheur !!!